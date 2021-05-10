ظهر في الاختيار 2.. النقيب ماجد عبد الرازق: «شهيد زوج ابنة شهيد»

واصل مسلسل الاختيار ٢ عرض بطولات الشهداء من رجال الشرطة حيث تضمنت أحداث حلقة اليوم حادث استشهاد الرائد ماجد عبد الرازق معاون مباحث النزهة بعد إطلاق جماعة إرهابية النيران عليه.

الرائد ماجد عبدالرازق، معاون مباحث النزهة، صعدت روحه إلى بارئها على يد مجموعة إرهابية عام 2019، أثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم حيث إنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بقيادة الرائد ماجد عبد الرازق معاون المباحث وتفقده للحالة الأمنية بشارع طه حسين بالنزهة، لاحظ توقف سيارة سوداء اللون في مكان مظلم، تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون مدونة بخط اليد، يستقلها عدد من الأشخاص، فاستشعر بحكم عمله أنهم يمثلون خطرا على الأمن العام، وأن من واجبه استكشاف الأمر وفحصهم.

اقترب النقيب ماجد عبد الرازق وبصحبته القوة الأمنية تجاه السيارة المشتبه بها، إلا أن مستقلي السيارة بادروا بإطلاق الرصاص، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة فردى شرطة، بالإضافة إلى استشهاد قائد السيارة.

الشهيد الرائد ماجد عبد الرازق تخرج في كلية الشرطة عام 2013، والتحق بقسم شرطة عين شمس "معاون مباحث".

في عام 2017 تزوج بابنة شهيد العميد وائل طاحون، الذى استشهد عام 2015 على يد عناصر إرهابية أطلقوا الرصاص عليه أثناء خروجه من منزله بمنطقة المطرية.

وتم تكريم الشهيد لتميزه في عمله من قبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق، عندما قرر الزواج، ارتبط بإبنة شهيد أيضا، فهو زوج ابنة الشهيد العميد وائل طاحون، الذى استشهد عام 2015 على يد عناصر إرهابية أطلقوا الرصاص عليه أثناء خروجه من منزله بمنطقة المطرية، ورزق الشهيد ماجد عبد الرازق، بطفلة قبل استشهاده بأسبوع، حيث أن يوم استشهاده كان اليوم المعد للاحتفال بسبوع ابنته.

والد الشهيد تحدث عن ابنه، فقال أنه كان يتمنى الشهادة في سبيل الله حتى نالها، فالعين التي باتت تحرس في سبيل الله يظلها المولى بظله يوم لا ظل إلا ظله، وأكد "إن شاء الله ابنى في الجنة شهيد"، مضيفا أنه علم بخبر استشهاد ابنه أثناء تفقده الحالة التعليمية بإحدى المدارس التي يتولى الإشراف عليها، بحكم عمله كموجه بوزارة التربية والتعليم، وقال أن الشهيد متزوج قبل عام ونصف من استشهاده، ورزق بطفلته قبل استشهاده بأسبوع، وأنه كان يرغب دائما فى الشهادة، مرددا خلال نصحه له، أن الأعمال بيد الله.