الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مقالات

قيامة المسيح

يأتي عيد القيامة هذا العام والعالم لا يزال مضطربًا بسبب جائحة كورونا فاقدًا لسلامه وأمنه وأمانه ولكن تأتي القيامة لتؤكد لنا أن هناك دواء رغم الداء وان هناك رجاء رغم الوباء، وأن هناك حياة بعد الموت وأن الغلبة في النهاية هي للحياة وللخير وللنور وللسلام.
ومن يتأمل في حياة السيد المسيح وتعاليمه وموته وقيامته يدرك أنه كان شخصًا ثوريًا في كل حياته فهو ثار على الظلم والفساد وثار على استغلال الإنسان لأخيه إنسان باسم الدين وثار ثورة عارمة على العبادة الشكلية والتدين المزيف, ودعا السيد المسيح إلى حياة الحرية من قيود الجهل والتعصب والمرض ولأجل هذا قاومه الأعداء ورجال الدين الأصوليين المتزمتين فصلبوه وقتلوه.
لقد مات السيد المسيح ولم يكن من المنطقي أن يستمر مائتاً وهو الذي قال عن نفسه أنا هو القيامة والحياة, فهل يمكن لقبضة الموت أن تمسك بمن قال عن نفسه أنا هو الحياة؟ وهل يمكن لظلمة القبر أن تحجب من قال عن نفسه أنا هو نور العالم؟ لقد قام المسيح وبقيامته انتصر الحق على الباطل والخير على الشر والحب على الكراهية والسلام على الخصام.
وقيامة السيد المسيح هي دعوة للتحرير فهو الذي قال (إن حرركم المسيح فبالحقيقة تكونون أحرارًا), إنه جاء ليحرر الإنسان من خطاياه ومن تعصبه وجهله وعنصريته وكراهيته ورفضه لأخيه في الإنسانية وإذا كانت قيامة المسيح لتحريرنا وخلاصنا من الشرور والخطايا والآثام, لذا فليس من المنطقي أن يحتفل الكثيرون بقيامته وهم لا يزالون موتى في قبور الخطايا والآثام, إن القيامة تتطلب توبة حقيقية وتقوى غير مظهرية.
وقيامة السيد المسيح هي دعوة لنا لأن ننهض من قبور الكسل والتراخي لنقوم ونعمل معًا بجد واجتهاد من أجل بناء بلدنا الحبيب مصر, نتمنى أن تقوم مصر وتنهض وتصبح دولة قويةً ومتحضرةً ومواكبةً لقيم الحداثة والرقي والتقدم, فبدون قيامة من قبور الكسل والتراخي لا يمكن أن تكون مصر "أد الدنيا" كما نتمنى لها أن تكون.
وقيامة السيد المسيح هي دعوة لنا لأن ننهض ونقوم من قبور التعصب والظلامية, فما يحدث  من عنف وذبح وإرهاب وإراقة دماء يؤكد أن هناك فريقًاً من البشر سيطر التعصب الأعمى على عقولهم وتمكن من قلوبهم ومن ثم فهم رفضوا كل آخر مغاير لهم سواء في الدين أو العقيدة أو المذهب أو الجنس, ومن المؤسف أن هذا الفريق الداعي للظلامية توغل في معظم المؤسسات والنقابات المختلفة, ألا يؤكد هذا أننا في حاجة ماسة وملحة إلى تحرير العقول والأذهان من الفكر الظلامي الرجعي المتخلف, فكر البداوة, فكر القرون الوسطى ومحاكم التفتيش.

الأكثر قراءة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

القمة 122.. «الصحة» تحذر من التجمعات أثناء مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

طارق الشناوى: «الاختيار 2» الأقوى ثم «لعبة نيوتن».. وممدوح أقوى دور ثان

أحداث القدس.. أهالي الشيخ جراح لـ«الدستور»: «لن نغادر مواقعنا إلا جثثًا»

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

«دك الكمين يا سمير».. قصة الشهيد عمر القاضي التي وثقها «الاختيار 2»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أول تعليق من «نتنياهو» على التصعيد ضد غزة

الأردن: القدس خط أحمر ونطالب باحترام حرمة الأقصى

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية لـ20 بينهم 9 أطفال