«إنقاذ الحياة» بمكالمة فيديو.. الوجه الإنساني للملكة إليزابيث الثانية

الملكة اليزابيث الثانية

تدرك إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، التي تبلغ من العمر 95 عامًا، أن جائزتها وهي "المنقذة للحياة" لم تأت من فراغ، بل عملت في سبيل تحقيقها منذ أن كان عمرها 14 عامًا، ولم تكن تعلم حينها أنها الأولى في الكومنولث التي تنضم لجمعية ملكية لإنقاذ الحياة.

ووفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني، تعمل الجمعية في 30 دولة من دول الكومنولث بهدف القضاء على الموت الذي يمكن الوقاية منه عن طريق الحماية من الغرق وتوفير السبل التى تعمل على ذلك، وتعزيز سلامة المياه، وتقديم التعليم المنقذ للحياة.

جائزة المجتمع لصغار النفس

في عام 1941، أصبحت الأميرة إليزابيث، أول شابة في الكومنولث تحصل على جائزة المجتمع لصغار النفس، حيث قدمت مثالاً للشباب وساعدت في تأسيس مؤهلات إنقاذ وإنعاش عبر شبكة دولية.

تذكرت الملكة البالغة من العمر 95 عامًا ذكرياتها عندما حصلت على الجائزة قبل 80 عامًا، وقالت للمشاركين في المكالمة:"لم أدرك أنني كنت الأولى - لقد فعلت ذلك للتو، وكان علي العمل بجد من أجل ذلك".

وأضافت:"كان إنجازًا رائعًا وكنت فخورة جدًا بارتداء الشارة في مقدمة بدلة السباحة".

مكالمة فيديو لإنقاذ الحياة

استضافت الملكة في مكالمة الفيديو كلايف هولاند، نائب رئيس الجمعية الملكية لإنقاذ الحياة، وانضم إليها الدكتور ستيفن بيرمان في نانايمو ، كندا ، الحائز على كأس الملك إدوارد السابع للجمعية لعام 2020 ، بالإضافة إلى المنقذون تانر غوريل من كيب تاون، جنوب أفريقيا، وسارة داونز من إكستر ، المملكة المتحدة.

كانت الملكة مهتمة بسماع روايات من رجال الإنقاذ المدربين غوريل وداونز، الذين أخبروها عن جهود الإنقاذ التي بذلوها والتي أدت إلى حصولهما على ميدالية راسل من الجمعية لإنقاذ الحياة عن طريق الإنعاش، تُمنح ميدالية راسل سنويًا لشخص يقل عمره عن 18 عامًا ، لإظهاره الشجاعة والتفكير السريع تحت الضغط.

وحصلت اداونز على الميدالية في عام 2018 بعد إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لطفل واجه صعوبات أثناء عملها في ميدلمور بول في إكستر.

وكرمت غوريل بالمثل لشجاعته في عام 2016، بعد أن أجرى عملية إنعاش لامرأة شابة أثناء قيامه بواجب إنقاذ متطوع في أحد برك المد والجزر في كيب تاون، وتمكن من الحفاظ على استقرار المرأة الشابة حتى وصول المسعفين.

وأشادت الملكة بجوريل وداونز؛ لجهودهما المنقذة للحياة، ووضع المهارات المكتسبة من خلال تدريبهما مع المجتمع موضع التنفيذ.

كانت مكالمة الفيديو أيضًا فرصة لصاحبة الجلالة لتقديم الدكتور ستيفن بيرمان تقريبًا كأس الملك إدوارد السابع، الذي يُمنح كل عامين تقديراً للمساهمات البارزة في الوقاية من الغرق.

وتأسست الجمعية الملكية لإنقاذ الحياة في لندن عام 1891 ، استجابةً لمئات حالات الغرق التي يمكن الوقاية منها والتي تحدث في المملكة المتحدة.

لا يزال الغرق أحد أكبر أسباب الوفاة التي يمكن الوقاية منها في العالم اليوم ، حيث يقدر عدد الوفيات بحوالي 235.000 حالة وفاة كل عام ، تحدث 90٪ منها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.