الإثنين 10 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

أول تعليق من «نتنياهو» على التصعيد ضد غزة

نتنياهو
نتنياهو

قال بنيامن نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إن تل أبيب سترد بقوة على إطلاق الصواريخ من فطاع غزة المحاصر تجاه مستوطنات الغلاف، ومدينة القدس المحتلة.
وأضاف نتنياهو: "نحن في صراع يمتد عبر عدة جبهات، إسرائيل سترد بقوة كبيرة، لن نعاني من إيذاء مواطنينا وجنودنا، ومن يهاجمنا سيدفع ثمنا باهظا"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.
 

وتوجه نتنياهو، منذ قليل، إلى مقر قيادة الأركان العامة "الكرياه" في تل أبيب لإجراء مزيد من المشاورات الأمنية. حول التصعيد الحالي على حدود قطاع غزة.


ودوت صفارات الإنذار، منذ قليل، في مستوطنات غلاف غزة، بعد رصد إطلاق رشقات صاروخية من القطاع المحاصر.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه بعد إطلاق وابل الصواريخ من غزة تجاه وسط وجنوب إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية، تم استهداف  3 عناصر من حماس في غزة.
وأكد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أنه يحمل حركة حماس في غزة المسئولية عن التصعيد الحالي ضد إسرائيل.
ووقعت صدامات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين داخل مدينة القدس المحتلة، خاصة داخل حي "الشيخ جراح"، وتصاعدت وتيرتها خلال الأيام الماضية.
وبدأت الاعتداءات الإسرائيلية بانتهاكات المسجد الأقصى والتضييق على المصليين الفلسطينيين خلال وصولهم إليه، بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، وامتدت لمحاولات تهجير أسر فلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح، لصالح المستوطنين.

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