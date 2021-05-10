«الإحصاء»: التضخم السنوي تراجع لأدنى مستوياته منذ 6 أشهر

قال مينا نصحى باحث إحصائى بالإدارة العامة للأسعار والأرقام القياسية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التضخم السنوى تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 6 أشهر ليسجل 4.4% مقابل 3.3% فى سبتمبر الماضى، بينما شهد المعدل الشهرى ارتفاعا هو الأعلى منذ 5 أشهر بنسبة 1.2% لشهر أبريل مقارنة بالشهر السابق عليه، بينما كان أعلى معدل قد سجلته مصر في أكتوبر الماضى حينما ارتفع لـ 2.3% ونوفمبر 1.1%، مشيرًا إلى أن الارتفاعات الأخيرة لازالت أقل من مستوياتها فى الفترة المماثلة من العام الماضى حينما سجل التضخم الشهرى 1.6% خلال أبريل 2020.

وأوضح مسئول الإحصاء، فى تصريح لـ"الدستور"، أن زيادة الطلب على شراء السلع الغذائية من خضراوات ولحوم وأسماك تزامنًا مع حلول شهر رمضان وأعياد القيامة وشم النسيم السبب الرئيسي وراء الارتفاع فى أسعار تلك السلع التى تشكل وزن نسبى كبير فى حساب معدل التضخم شهريًا، مضيفًا أن الريف كان صاحب النصيب الأكبر فى ارتفاع التضخم بنسبة 1.4% مقابل 0.9% فى الحضر، نظرًا لارتفاع إنفاق الأسر فى الريف على الطعام والشراب.

وأشار "نصحى"، إلى أن جهاز الإحصاء لم يرصد بعد أثر زيادة أسعار البنزين على السلع بمختلف أنواعها وتكلفة خدمات النقل والمواصلات إلى جانب تأثير قرارات الحكومة الاحترازية بغلق المحال التجارية والمطاعم نظرًا لصدورها فى وقت لاحق لأعمال البحث الميدانى لشهر أبريل الماضى، موضحًا أن الشهر المقبل سيشهد إعلان تأثيرات تلك القرارات على الأسعار فى مصر، وإن كانت الإجراءات الاحترازية التىى سبق اتخاذها العام الماضى بسبب جائحة كورونا لم تؤثر بشكل كبير فى ارتفاعات الأسعار.

وأضاف "نصحى"، أن ارتفاعات المعدل الشهرى هى الثالثة على التوالى خلال عام 2021 ولكنها ليست مقلقة نظرًا لارتباطها بأسباب موسمية ليست ثابته وتتأرجح بين الهبوط والارتفاع حيث كان المعدل قد سجل مطلع العام الحالى قيمة سالبة -0.5% ، فى حين واصل معدل التضخم على ساس سنوى تراجعه إلى حدود 4.4%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.2% لشهر ابريل 2021، بعد أن بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (112.2) نقطة لشهر إبريل 2021، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.4%) لشهر إبريل 2021 مقابل (5.9%) لنفس الشهـر من العام السابق.