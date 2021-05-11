بـ1.5 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لإنهاء أزمة «معديات الموت» في 2022

تضع الحكومة على رأس أهدافها الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة للعام المقبل 2021-2022 واحدة من أهم الأزمات التي تواجه سكان الريف وهي ظاهرة المعديات المتهالكة التي يستخدمها المواطنون في العبور بين شواطيء المجاري الفرعية من النيل، ما يتسبب في وقوع العديد من حوادث الغرق مودية بحياة العشرات.

استبدال “الرياح البحيري” بكباري خرسانية

ووفقًا لما بينته الخطة التي تعكف اللجان النوعية داخل مجلس النواب على دراستها، تستهدف الحكومة خلال العام المقبل إنشاء كباري خرسانية بديلة للمعديات على المجاري المائية المرحلة الأولى تحت مسمى "الرياح البحيري"، مع إلغاء جميع المعديات أمام القرى التي يزيد عدد سكانها عن 10 آلاف نسمة.

وتتضمن الخطة تنفيذ 15 كوبري على الرياح البحيري، منها 8 كباري مشاة، و7 كباري سيارات تشمل كوبري محطة قطار أبوغالب بمحافظة الجيزة، والخطاطبة العلوي بمحافظة المنوفية، والربريجات 2 بالبحيرة، وعمروسي "حياة كريمة" بمركز الشهدا محافظة المنوفية، ومليحة ومفر بولين بالبحيرة.

أما كباري المشاة فتشمل إنشاء 7 كباري في محافظة البحيرة هي كوبري البريجات 1، ونصر دمشلي، وعلقام، والصواف، وزاوية البحر، وبلطية، ومنشأة مهنا، بالإضافة إلى كوبري وردان بمحافظة الجيزة.

جدير بالذكر أن محافظة البحيرة كان لها النصيب الأكبر من حوادث المعديات النهرية، وآخرها حادث غرق إحدى المعديات بقرية دميشلى التابعة لمركز كوم حمادة والتى راح ضحيتها 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، ضمن سلسلة لا تنتهي من نوعية تلك الحوادث.

وأشار الخبراء إلى أن السبب وراء تلك الحوادث يرجع لافتقار تلك المعديات لمعايير الأمن والسلامة، حيث أنها لا تصلح للحمولات الكبيرة أو نقل السيارات.

مطالب برلمانية

وفي وقت سابق طالب نواب البرلمان الحكومة بضرورة وضع حد لأزمة المعديات وتوفير ضمانات السلامة والتفتيش للتأكد من معايير الجودة، والمتابعة الدورية من قبل الجهات المختصة على هذه المعديات وأسلوب الترخيص وإجراءاته وشروطه والتحقق من إجراء الصيانة لها، لتسهيل تحديد المسئولية عن تلك الحوادث.

الرياح البحيري

جدير بالذكر أن "الرياح البحيري" الذي تشمله خطة الحكومة المقبلة، يبدأ من القناطر الخيرية ويمتد نحو ميناء الإسكندرية، بطول 92 كيلو متر، مرورًا بنحو 27 قرية.

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل لفت في وقت سابق إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على تنفيذ 15 كوبري خرساني تخدم 15 قرية، بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه.