التنسيق الحضاري يقيم معرض «إبداعات المعماريين الإيطاليين» بتقنية 3D

يقيم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، معرض “إبداعات المعماريين الايطاليين على أرض مصر" بتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد على موقعه الرسمي، وذلك نظرا للإقبال على المعرض من المعماريين والباحثين والدارسين للعمارة، الذين طلبوا إتاحة المعرض وقت أطول من مدة عرضه في الهناجر، ما جعل التنسيق الحضاري يصور المعرض تصويرا ثلاثي الأبعاد لإتاحة المعرض على صفحة الجهاز الرسمية حتى يمكن جميع المهتمين من زيارته إلكترونيا.

يذكر أن معرض “إبداعات المعماريين الإيطاليين على أرض مصر” تم افتتاحه في ٢٦ ابريل الماضي واستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر، بقاعة الفنون بالهناجر، وذلك بالتعاون بين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والسفارة الإيطالية بالقاهرة والمركز الثقافي الإيطالي، وبحضور العديد من الشخصيات العامة والإعلاميين والمعماريين والجالية الإيطاليه والذين أبدوا إعجابهم الشديد بالمعرض.

وكان رئيس الجهاز أوضح أن فكرة المعرض تأتي نظرا لتأثر العمران المصري بالعمران الإيطالي والمعماريين الإيطاليين الذين كان لهم أثر وبصمة واضحة على العمران المصري وقد عكس العمران مدى تأثر الثقافة المصرية بالثقافة الإيطالية واندماجهم ببعض، حيث إن المعماريين الإيطاليين لهم بصمه على القصور التى كان من أهمها قصر المنتزه ورأس التين بالإسكندرية للمعماري أرنستو فروتشي، والمتحف الإسلامي بباب الخلق للمعماري أنفونسو ماتسيكالكو، وكذلك مستشفى أبو الريش بالقاهرة، والمدرسة الإيطالية بالإسكندرية والنصب التذكاري بالعلمين وغيرها من المباني المعمارية المتميزة.

وكان أيضا لهم أثر واضح على أهم المساجد التي تعد علامة بارزة في العمران والتاريخ المصري مثل مسجد عمر مكرم بالتحرير والقائد إبراهيم والمرسي ابو العباس بالإسكندرية، التي تأثر فيها المعماري الإيطالي بالعمارة الاسلامية والمملوكية ونتج عن هذا المزيج شخصية معمارية متميزة وفريدة لأهم المباني ذات الطابع المعماري المتميز التي تستحق الدراسة والتوثيق ومنها معهد الموسيقى العربية بالقاهرة وقصر الأمير يوسف كمال وقصر الأميرة نعمة الله توفيق والجمعية الحغرافية والعديد من المباني المتميزة التي وثقها التنسيق الحضاري من خلال هذا المعرض وأصدر بها كتاب يعد توثيق وحفظ لهذه المباني نتيجة دراسة وبحث عميق رصد التجربة المصرية الإيطالية التي امتزجت ونتج عنها ثقافة عمرانية مشيدة ممتلئة بالجمال ونسق عمراني متميز يستحق الدراسة والتوثيق.

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