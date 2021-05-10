تنسيقية الأحزاب تهدي السيدة الأمريكية جلوريا كعك العيد

"إن سحر العادات والتقاليد المصرية يكمن في بساطتها، وتراثنا يمكن أن يتذوقه العالم أيضًا"، هكذا عرفت السيدة الأمريكية جلوريا مصر بعد أن أهدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كحك العيد القادم، هدية بسيطة لكنها تحمل إليها تراثًا مصريًا قديمًا عمره آلاف الأعوام.

وتناولت أسرة السيدة جلوريا الكعك المصري معربين عن سعادتهم بمشاركة المصريين فرحتهم بقدوم عيد الفطر المبارك.

“هنا تنتقل السعادة عبر الهواء”، هكذا أرادت أن تعبر السيدة جلوريا، فـ"التراث علي أرض مصر موجود في كل شيء"، مؤكدة أنه يمكن للأمنيات أن تتحقق.

وحققت السيدة الأمريكية جلوريا حلمها الأكبر في زيارة الأهرامات المصرية، أمس الأحد، في وجود وزير السياحة الذي حرص على مشاركتها هذه اللحظات، وحرصت السيدة الأمريكية و أسرتها خلال الزيارة على ارتداء ملابس ذات طراز فرعوني.

وكان في استقبالها، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ومن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حازم هلال ونريمان خالد، وحيت السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، الحضور فور وصولها، مرددة: "i love Egypt".

وحرصت أسرة السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، والتى أصيبت بالسرطان، على التقاط العديد من الصور التذكارية بصحبة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أمام أبو الهول.

كما ارتدى داستن نجل السيدة الأمريكية، تيشرت كتب عليه: "اللى ما بينا حب وقوة واحترام مع أمي".

وأكد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، طالبت بمد الإقامة لزيارة آثار الأقصر، مضيفا: "سنحقق لها رغبتها"، متمنيا بالشفاء العاجل للسيدة الأمريكية جلوريا فيتال، والتي أصيبت بالسرطان.

وعبر داستن نجل السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، عن سعادته بالترحاب الذي وجدته من التنسيقية، وتسهيلهم للزيارة منذ اللحظات الأولى، معربا عن سعادته بتحقيق أمنية والدته.

يذكر أن السيدة جلوريا اختارت زيارة مصر كآخر حلم لها أثناء رحلة علاجها من مرض السرطان، وقامت التنسيقية علي الفور بتلبية طلبها واستقبالها منذ اللحظة الأولي ووضع برنامج سياحي يليق بحلمها الكبير.

وتواصل السيدة الأمريكية رحلتها في مصر مهد الحضارة بشغف كبير ونشاط متجدد، وكأنها عادت مرة أخرى إلى قوتها وشبابها بزيارة المكان الذي بدأ منه التاريخ.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قامت بالتواصل مع "داستن فيتالى" ابن السيدة الأمريكية جلوريا، والتي أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافي في طهى وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته، كما أبلغتهم التنسيقية بأنها ستكون في انتظارهم فور وصولهم إلى المطار.

وبدأت "التنسيقية" بإعداد برنامج سياحي متكامل يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التي لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وتوجهت التنسيقية بخالص الشكر لابن هذه السيدة على إخلاصه لوالدته وعمله على تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان، ومن منطلق حرص التنسيقية على تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، فإن التنسيقية سوف ترافقهم على مدار رحلتهم من القاهرة إلى شرم الشيخ لاصطحابها في جميع الأماكن السياحية التي تتمنى أن تراها.