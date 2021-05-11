توقعات جمهور الأهلي والزمالك لمباراة القمة 122 في ديربي الليلة

أجرت "الدستور" حوارًا مع عدد من مشجعي الأهلي والزمالك، للتعرف علي توقعاتهم لنتائج مباراة القمة 122 والتي جاءت أغلبها لصالح نادي القرن، فقال أحمد عبد الواحد إنه يتوقع فوز الأحمر بثلاثة أهداف، مقابل لا شئ للزمالك.

فيما توقع صلاح الدين عبد الوهاب، فوز الأهلي بهدفين مقابل لا شئ للزمالك وشاركه في الرأي محمد هاني، فيما توقع حسن محمد فوز الزمالك بهدف واحد مقابل لا شئ للمارد الأحمر.

وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة لقاء القمة 122 في الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر، حكم ساحة، يعاونه يوسف البساطى وهانى عبد الفتاح مساعدين، وأحمد الغندور حكمًا رابعًا، ومحمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو (VAR)، ومحمود بسيونى حكم مساعد فيديو.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة وله مباراتين مؤجلتين، وكان الأخير قد حسم مباراة الدور الأول باستاد القاهرة بالفوز 2-1 على غريمة التقليدي.