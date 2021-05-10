الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. «الدراما الوطنية والشباب» فى أمسية ثقافية عبر تقنية زووم

الدراما الوطنية والشباب
الدراما الوطنية والشباب

ينظم المجلس الأعلى للثقافة أمسية ثقافية بعنوان "الدراما الوطنية والشباب"؛ وذلك في العاشرة النصف من مساء غدٍ الثلاثاء.

تتضمن الأمسية مشاركات عدد من الفنانين والمتخصصين في مجالات علم الاجتماع والإعلام والعلوم السياسية؛ من بينهم "طبقًا للترتيب الألفابائي": الفنان الكبير أحمد حلاوة، والدكتور أحمد زايد - عضو لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع بالمجلس، والفنان القدير أحمد شاكر عبد اللطيف، وأمير رمسيس - مقرر لجنة السينما بالمجلس، وأمير فتحى - المحلل الاستراتيجى، والفنانة القديرة بشرى، والإعلامي الكبير جمال الشاعر - مقرر لجنة الإعلام بالمجلس، والفنانة الدكتورة رانيا يحيى، منسقة الندوة وعضو لجنة الشباب بالمجلس، والكاتب والصحفي سامح فايز، واللواء محسن الفحام - الخبير الأمني والاستراتيجي، والدكتور محمد أحمد مرسي- عضو لجنة العلوم السياسية بالمجلس، والمخرج الفنان مهدي السيد، والكاتب والصحفي وائل السمري.

تقام الأمسية عبر تطبيق زووم ويمكن لمن يرغب المشاركة أونلاين بالمناقشة والتعقيب على رابط الندوة التالي:
https://us06web.zoom.us/j/87253639658، كما يصاحب الأمسية بث مباشر عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك على الرابط التالي: https://web.facebook.com/ConferenceDepartment.

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الأعلي للثقافة الدراما الوطنية والشباب

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