المحامين: دعوات لوقفة احتجاجية غدًا لدعم القضية الفلسطينية

وجه عمر الخشاب، عضو مجلس نقابة المحامين بجنوب القاهرة، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لتنظيم وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء، أمام سلم النقابة العامة برمسيس للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال الخشاب: الزملاء ليس نقيب حالي أو سابق هم من يحرك حرك المحامين نحن لن نستطيع أن نسافر من أجل مناصرة أهالي القدس ولسنا أصحاب قرار ولكن أضعف الايمان هو أن يشاهد العالم تزمر الشعوب ومن ضمن المنابر للشعوب نقابة المحامين.

وأكد: موعدنا غدا الساعة الثانية ظهرا لوقفه احتجاجية بالنقابة العامه لمناصرة القدس العربية لمناصرة الرجال أصحاب المقاومه في الشهر الكريم .

وتابع: أعضاء الفرعيات سوف يشاركون بالتضامن مع وقفة المحامين غدا الساعه الثانيه بالنقابة العامه تضامنا مع اهالينا بالقدس ليسمع العالم أجمع صوت الشعب المصري من منبره نقابة المحامين



وكان شعبان الجمال، مقرر لجنة الحريات العامه وحقوق الإنسان باتحاد المحامين العرب، اكد أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يتحمل المسؤولية الآن وبعقد جلسة طارئة لتنفيذ قراراتُه المتعلقة بالقدس، وبحث الممارسات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية.

وحمل الجمال، بصفته مقررا للجنة الحريات باتحاد المحامين العرب في تصريحهُ الصحفي، الحكومة الإسرائيلية، مسؤولية التصعيد الوحشي والإجرامي الغير مبرر، والمتعمد الذي تشهده مدينة القدس الشرقية، داعياً الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ الإجراءات السريعة والفورية التي تحافظ على القدس.

وأضاف الجمال أن “بطش وإرهاب المستوطنين يعُد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتحد واضح للقانون الدولي، مضيفاً: ”كل هذه الممارسات الوحشية في حق الفلسطينيين لن تزيدهم إلا إصرارًا على التمسك بحقوقهم المشروعة في إنهاء الااحتلال ونيل الحرية والااستقلال".

وأكد: أنهُ آن الآوان على المجتمع الدولي في ظل هذه التطورات الخطيرة بتحمل مسؤولياتُه الكاملة لوقف العدوان على أهل وشعب ومقدسات الدولة الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية لشعبها الذي يدافع عن حقوقه المشروعة ووجوده في أرض وطنه، داعياً الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ الإجراءات السريعه والفوريه التي تحافظ على القدس".