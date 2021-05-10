المحامين: دعوات لوقفة احتجاجية غدًا لدعم القضية الفلسطينية
وجه عمر الخشاب، عضو مجلس نقابة المحامين بجنوب القاهرة، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لتنظيم وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء، أمام سلم النقابة العامة برمسيس للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقال الخشاب: الزملاء ليس نقيب حالي أو سابق هم من يحرك حرك المحامين نحن لن نستطيع أن نسافر من أجل مناصرة أهالي القدس ولسنا أصحاب قرار ولكن أضعف الايمان هو أن يشاهد العالم تزمر الشعوب ومن ضمن المنابر للشعوب نقابة المحامين.
وأكد: موعدنا غدا الساعة الثانية ظهرا لوقفه احتجاجية بالنقابة العامه لمناصرة القدس العربية لمناصرة الرجال أصحاب المقاومه في الشهر الكريم .
وتابع: أعضاء الفرعيات سوف يشاركون بالتضامن مع وقفة المحامين غدا الساعه الثانيه بالنقابة العامه تضامنا مع اهالينا بالقدس ليسمع العالم أجمع صوت الشعب المصري من منبره نقابة المحامين
وكان شعبان الجمال، مقرر لجنة الحريات العامه وحقوق الإنسان باتحاد المحامين العرب، اكد أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يتحمل المسؤولية الآن وبعقد جلسة طارئة لتنفيذ قراراتُه المتعلقة بالقدس، وبحث الممارسات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية.
وحمل الجمال، بصفته مقررا للجنة الحريات باتحاد المحامين العرب في تصريحهُ الصحفي، الحكومة الإسرائيلية، مسؤولية التصعيد الوحشي والإجرامي الغير مبرر، والمتعمد الذي تشهده مدينة القدس الشرقية، داعياً الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ الإجراءات السريعة والفورية التي تحافظ على القدس.
وأضاف الجمال أن “بطش وإرهاب المستوطنين يعُد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتحد واضح للقانون الدولي، مضيفاً: ”كل هذه الممارسات الوحشية في حق الفلسطينيين لن تزيدهم إلا إصرارًا على التمسك بحقوقهم المشروعة في إنهاء الااحتلال ونيل الحرية والااستقلال".
وأكد: أنهُ آن الآوان على المجتمع الدولي في ظل هذه التطورات الخطيرة بتحمل مسؤولياتُه الكاملة لوقف العدوان على أهل وشعب ومقدسات الدولة الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية لشعبها الذي يدافع عن حقوقه المشروعة ووجوده في أرض وطنه، داعياً الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ الإجراءات السريعه والفوريه التي تحافظ على القدس".