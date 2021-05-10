الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

هدية العيد.. سكان «بطن البقرة» بعد الانتقال لـ«الأسمرات»: «ألف شكر يا ريس»

سكان بطن البقرة
سكان بطن البقرة

أسعدت هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي، سكان منطقة بطن البقرة بحي مصر القديمة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بعد الانتهاء من نقلهم إلى مدينة الأسمرات، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن آدمي ملائم لسكان تلك المناطق.

وتأتي أعمال إزالة منطقة بطن البقرة ضمن خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل، وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

ووجه سكان منطقة بطن البقرة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أن الرئيس السيسي يشعر بهموم المواطن البسيط، ويعمل على توفير كل ما يلزم لحياة كريمة.

كما أكد سكان المنطقة، أنهم ظلوا سنوات كثيرة وسط العشوائيات، والمعاناة من العيش في هذه المنطقة المليئة بالعقارب والثعابين، مشيرين إلى أن هدية الرئيس السيسي لا تقدر بثمن، وأنه حامل هموم شعبه ويعمل على توفير سبل الحياة.. ألف شكر ياريس.

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