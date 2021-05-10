الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«محامين السويس»: اجتماع للجنة تطوير النادي وغرف النقابة 18 مايو

المحامين
المحامين

أعلن مجلس نقابة المحامين بالسويس، عن اجتماع لجنه تطوير النادي وغرف النقابة بمجمع المحاكم والمحكمة العسكرية.

وأوضح مجلس النقابة، أن ذلك التطوير كي تليق بالسادة محامين السويس سواء أماكن انتظار بالمحكمة أو أماكن ترفيهية بالنادي مما يحقق طموح المحامين.

وترأس الاجتماع أشرف فاروق نقيب المحامين بالسويس، وحضور  خالد محمود أمين الصندوق، و أحمد إبراهيم الأمين العام، و أحمد العدوي وكيل أول النقابة.

وأوضح البيان: أنه تم حصر كافة أعمال التطوير، وقررت اللجنة انضمام من يرغب من المحامين إلى اللجنة لتوسيع دائرة الأفكار والاقتراحات فعلى من يرغب الانضمام يشرفنا بالتواجد بالاجتماع القادم يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو الجاري.


فيما عقد مجلس نقابة محامي حلوان اجتماعًا، برئاسة جمال الشخيبي – نقيب محامي حلوان، وبحضور أعضاء المجلس، متناولًا جدول الأعمال المعلن عنه سلفًا، حيث أصدر المجلس أربعة قرارات جاءت كالتالي:

أولًا: عرض ميزانية ٢٠٢٠ في يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠٢١، على أن تتم مناقشتها بمقر النقابة الفرعية يوم الخميس الموافق ١ / ٧ / ٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ثانيًا: تشكيل لجنة ثلاثية لإنهاء إجراءات تأسيس جمعية الإسكان وفوضهم النقيب الفرعي في كافة إجراءات الإشهار في أسرع وقت.

 

ضم تشكيل اللجنة: من كلٍ من:
– محمد خيري – عضو مجلس النقابة الفرعية
– هيثم جلاب – أمين الصندوق
– أحمد هاشم – عضو الجمعية العمومية
وفوضهم النقيب الفرعي في كافة إجراءات الإشهار في أسرع وقت.

 

ثالثًا: وافق الحضور من حيث المبدأ على إنشاء صندوق مالي لرعاية حالات الوفاة والعجز، وذلك بعد عرض تصور كامل عن الآليات وعرضها على المجلس والجمعية العمومية للمناقشة واتخاذ القرار الأصلح.

رابعًا: تقرر صرف ما هو مستحق لأرامل وأيتام المتوفيين وكذلك الذين أعوزتهم حالتهم الاجتماعية أو الصحية، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

السويس نقابة المحامين نقيب حلوان عيد الفطر

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