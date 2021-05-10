إسرائيل تصادق على تنفيذ عمليات واسعة في غزة.. ومنح التفويض لنتنياهو وجانتس

صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر لدى إسرائيل "الكابينت"، منذ قليل، على تنفيذ خطط واسعة النطاق ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، بعد إطلاق عدة رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف، وكذلك مدينة القدس المحتلة.

إسرائيل تقرر تنفيذ عمليات واسعة في غزة

وأكد أحد وزراء الكابينت الإسرائيلي أنهم قرروا، في اجتماع، مساء الإثنين، الموافقة على خطط رد واسع النطاق ضد حماس في غزة، قائلًا: "وافقنا على عمليات كبيرة، والأمور لا تتعلق يتوجيه القصف إلى الرمال"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

ومنح وزراء الكابينت تفويضًا لبنامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبيني جانتس وزير الجيش، بالموافقة على سلسلة من العمليات العسكرية، وإذا كانت هناك حاجة إلى تصعيد أكثر حدة، فسيكون هناك مزيد من المناقشات الحكومية.

وأُطلقت رشقات صاروخية من قطاع غزة المحاصر تجاه مستوطنات الغلاف، ومدينة القدس المحتلة، اليوم، وذلك في إطار تصاعد حدة الصدامات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين في المدينة المحتلة وحي الشيخ جراح من جهة أخرى.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف عناصر حماس

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه بعد إطلاق وابل الصواريخ من غزة تجاه وسط وجنوب إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية، قصفنا 3 عناصر من حماس في غزة.

وأكد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أنه يحمل حركة حماس في غزة المسئولية عن التصعيد الحالي ضد إسرائيل.

انتهاكات عنيفة من إسرائيل تجاه المستوطنين

ووقعت صدامات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين داخل مدينة القدس المحتلة، خاصة داخل حي "الشيخ جراح"، وتصاعدت وتيرتها خلال الأيام الماضية.

وبدأت الاعتداءات الإسرائيلية بانتهاكات المسجد الأقصى والتضييق على المصليين الفلسطينيين خلال وصولهم إليه، بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، وامتدت لمحاولات تهجير أسر فلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح، لصالح المستوطنين.

وقرر يتسحاق عميت القاضي بالمحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأحد، إلغاء جلسة إخلاء العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح، والتي كانت مقررة غدًا، وأن تعقد جلسة بديلة في غضون شهر، بعد مطالبة أفيحاي ماندلبليت المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بتأجيلها.