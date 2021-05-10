الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

منعًا لتفشي وباء كورونا

الأنبا بيسنتي: قداس أسبوعي واحد والأكاليل في 3 كنائس فقط

الانبا بيسنتي
الانبا بيسنتي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة.

وأعلن الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس توصيات جديدة لصد ثالث هجمات فيروس كورونا، قاصرًا حضور القداسات على الكهنة و3 من شمامسة الكنيسة، إضافة الى المرتل، مع عمل قداس أسبوعي واحد في كل كنيسة، في إشارة إلى أنه بالنسبة للخطوبات والأكاليل، فيجب ألاّ يزيد عدد المدعوين عن 30 فردًا، على أن تقام صلوات الإكليل والخطبات في كنائس السيدة العذراء بحلوان والشهيدة دميانة والملاك ميخائيل بالمعصرة.

وتبدأ فترة الخماسين المُقدسة، التي تحتفل بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ يوم عيد القيامة وحتي عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من لأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي"

فترة الخماسين المقدسة فترة الخماسين رياح الخماسين الخماسين المقدسة الخماسين

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