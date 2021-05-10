الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قساوسة ورهبان ومكرسات إيبارشية الفيوم يتلقون لقاح كورونا

القساوسة والرهبان
القساوسة والرهبان والمكرسات والعاملي

تلقى ما يزيد عن  100 من القساوسة والرهبان والمكرسات، والعاملين بإيبارشية الفيوم، اليوم الإثنين، الجرعة الأولى من لقاح فيروس "كورونا"، تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا أبرآم، مطران الفيوم، ورئيس أديرتها.

حضر أعمال التطعيم، التي تمت بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم "مقر المطرانية"، الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وعدد من قيادات المديرية، وقد حصل الحضور على الجرعة الأولى من لقاح فيروس "كورونا"، سينوفارم الصيني.

جاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين مطرانية الفيوم، ووكيل الوزارة، وقيادات مديرية الصحة بالفيوم، ووجهت المطرانية الشكر لفريق العمل بمديرية الصحة، الذين شاركوا في تطعيم أبناء المطرانية.

ضم فريق العمل من مديرية الصحة بالفيوم، كلا من الدكتورة منال ميخائيل إستراس، مدير إدارة التدريب بالمديرية، والدكتور هاني أنور، مدير إدارة بندر الفيوم الطبية، والدكتورة سيسيل أنيس، مسئول الوقائي بإدارة بندر الفيوم الصحية، والدكتورة نشوى جلال، العلاقات العامة بالمديرية، وجميع أعضاء الفريق الطبي من التمريض والإداريين.

 

جدير بالذكر أن نيافة الحبر الجليل الأنبا أبرآم، مطران الفيوم، قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح، الجمعة ٢٣ أبريل، بدير القديس الأنبا أبرآم بالعزب.

يذكر أن احتفلت كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس، بمحافظة الفيوم، بعيد "خميس العهد"، وسط تواجد شرطي حول الكنائس لتأمين الصلوات، وتطبيق القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، لمنع انتقال العدوى بفيروس "كورونا" المستجد.

اقتصر حضور القداسات، على القساوسة وعدد لا يزيد عن 7 من الشمامسة في كل قداس، دون حضور شعبي، تطبيقا لقرارات المطرانية، حرصا على حياة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وحرص الحضور من القساوسة والشمامسة، على ارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد المقررة، لمواجهة انتشار الفيروس، خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، طبقا لتقارير وزارة الصحة اليومية.

شهد القداس الإلهي، الطقوس المقررة بهذه المناسبة، واختتمت الصلاة بصلاة البصخة، الخاصة بأسبوع الآلام، الذي يعد من أقداس أيام السنة لدى المسيحيين.

IMG-20210510-WA0045
IMG-20210510-WA0045
IMG-20210510-WA0046
IMG-20210510-WA0046
IMG-20210510-WA0035
IMG-20210510-WA0035
IMG-20210510-WA0043
IMG-20210510-WA0043
تلقى 100 من القساوسة والرهبان بإيبارشية الفيوم لقاح كورونا

الأكثر قراءة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

القمة 122.. «الصحة» تحذر من التجمعات أثناء مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

طارق الشناوى: «الاختيار 2» الأقوى ثم «لعبة نيوتن».. وممدوح أقوى دور ثان

أحداث القدس.. أهالي الشيخ جراح لـ«الدستور»: «لن نغادر مواقعنا إلا جثثًا»

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

«دك الكمين يا سمير».. قصة الشهيد عمر القاضي التي وثقها «الاختيار 2»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أول تعليق من «نتنياهو» على التصعيد ضد غزة

الأردن: القدس خط أحمر ونطالب باحترام حرمة الأقصى

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية لـ20 بينهم 9 أطفال