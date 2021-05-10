الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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صحتك فى رمضان..

«ديلى ميل»: مرضى الكلى أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 70%

مرض الخرف
مرض الخرف

أكدت دراسة جديدة أن الأشخاص المصابين بأمراض الكلى أكثر عرضة بنسبة 70 في المائة للإصابة بالخرف، لذا نوضح نتائج الدراسة التى توصل اليها عدد من العلماء بمعهد "كارولينسكا" في السويد، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.

 

واستطاع عدد من الباحثين من دولة السويد، بتتبع 300 ألف شخص فوق 65 عامًا لمدة خمس سنوات، وقاموا بتحليل نتائج اختبار الدم لقياس ووظائف الكلى.

 

ووجد العلماء علاقة واضحة بين تدهور وظائف الكلى والتدهور المعرفي، فعندما تكون الكلى غير قادرة على التخلص من الفضلات من الدم ، فقد تتأثر الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي القلب والدماغ.

 

وتابعوا: "يشير تحليلنا إلى أن ما يصل إلى عشرة بالمائة من حالات الخرف يمكن أن تُعزى إلى أمراض الكلى المزمنة".

 

 

ـ ما هو مرض الخرف؟

الخرف أو التدهور العقلي هو تدهور مستمر في وظائف الدماغ ينتج عنه اضطراب في القدرات الإدراكية مثل الذاكرة والاهتداء والتفكير السليم والحكمة، لذلك يفقد كثير من الذين يعانون من الخرف قدرتهم على الاهتمام بأنفسهم، ويصبحون بحاجة لرعاية من قبل الآخرين.

 

تزداد احتمالات الإصابة بالخرف عمومًا مع تقدم العمر، خاصة بعد سن 65 عامًا، فنسبة حالات الخرف تقدر بحوالي 2% بين سن 65-69 عامًا، وتزيد إلى 5% بين 75-79 عامًا، ثم تصل إلى 20% بين سن 85-89 عامًا، و50% بين من تتجاوز أعمارهم التسعين عامًا.

 

ويعد مرض الزهايمر أكثر أشكال الخرف شيوعًا، ويحدث في النساء أكثر منه في الرجال بمقدار ثلاث مرات، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.

 

ووفقًا للكثير من الأبحاث فيختلف علاج الخرف بحسب أسبابه، فهناك من حالات الخرف ما هو قابل للشفاء، مثل الحالات الناتجة عن نقص الفيتامينات وسوء التغذية، وكسل الغدة الدرقية.

دراسة ديلي ميل رمضان منظمة الصحة العالمية مرض الخرف

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