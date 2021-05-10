مستثمرو بدر: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في خفض فاتورة الاستيراد

رئيس جمعية مستثمري بدر

ثمن المهندس بهاء العادلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إتاحة عدد كبير من فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالى.

وأضاف العادلي في تصريح لـ"الدستور"، أن الحكومة اهتمت بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية من خلال إطلاق العديد من المبادرات التمويلية التحفيزية لأصحاب المشروعات خلال جائحة كورونا.

وطالب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، بمزيد من الدعم التمويلي لأصحاب تلك المشروعات، لأن تلك القطاعات لها أهمية كبيرة أيضاً في خفض فاتورة الاستيراد والعمل على زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وخاصة الإفريقية.



كان قد صرح المهندس بهاء العادلي، بأن مدينة بدر موقعها متميز، وذلك لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة، متوقعًا أنها ستكون مدينة صناعية كبيرة، مؤكدًا أن الجمعية لديها خطة عمل لزيادة الاستثمارات وحجم العمالة بالمنطقة، تماشيًا مع خطة الدولة لزيادة الاستثمارات.

كما أكد العادلي، أنه سيتم إنشاء أكثر من 1700 مصنع في بدر ومنطقة غرب الروبيكي خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف زيادة حجم الاستثمارات بالمنطقة من 8 مليارات إلي 25 مليار جنيه.

ـ دور اتحاد المستثمرين في مساعدة الشباب

وتابع العادلي، أن زيادة أعداد المصانع ستنتج عنها زيادة في حجم العمالة المصرية، خاصة للشباب حديثي التخرج، لافتًا إلي أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يقوم بدور عظيم بالاهتمام بالشباب أثناء دراستهم، فهو المسئول عن مشروع التعليم المزدوج وتشغيل الشباب، فضلاً عن أنه يوفر للشباب فرصًا كبيرة للتدريب على أحدث الآلات والمعدات في مصانع أعضاء الاتحاد أثناء الدراسة، وذلك لتخريج جيل من الشباب قادر على مواكبة أحدث التطورات في مجال التصنيع.