الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تكشف الأعراض الجانبية نتيجة الحصول على لقاح كورونا

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

كشفت وزارة الصحة الأعراض الجانبية للقاح كورونا، لافتة إلى أن الأعراض تشمل أعراضا موضعية وعامة بالجسم، مؤكدة أن الأعراض الجانبية الموضعية فى نفس مكان الوخز كإحمرار وتورم وحكة، لافتة إلى أن الأعراض العامة بالجسم تشمل ارتفاع درجة الحرارة والتعرق.

وأكدت الوزارة أن لقاحات كورونا المتوفرة فى مصر سواء سينوفارم أو استرازينكا أثبتوا فعاليتهم ومأمونيتهم من خلال الدراسات التى أجريت عليهم، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية. 

كانت وزارة الصحة قد أعلنت أن لقاح كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل، لافتة إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.

الصحة الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا أعراض موضعية ارتفاع درجة الحرارة لقاحات فيروس كورونا

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