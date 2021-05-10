ضبط مهندس يبيع أجهزة تقوية شبكات المحمول دون ترخيص في المطرية

رصدت المتابعة الأمنية وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تقوم بالترويج لبيع أجهزة تقوية شبكات الهواتف المحمولة "ربيتر" غير معتمدة أو مصرح ببيعها من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.



وبإجراء التحريات تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مهندس – زوجته)، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع الجهات المختصة تم استهداف مسكنهما وأمكن ضبط المتهمة الثانية وبحوزتها (49 جهاز مقوى شبكة "ربيتر" – 59 أنتنه داخلية – 11 أنتنه خارجية – 115 إريال – 97 جهاز إسبليتر – جهاز لاب توب- مبلغ مالى)، وبمواجهتها بالمضبوطات أقرت بقيامها بالاشتراك مع زوجها "المتهم الأول" بالاتجار فى تلك الأجهزة بقصد بيعها والتربح منها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ـ عقوبات مخالفة قانون الاتصالات

تنص المادة 85 من قانون تنظيم الاتصالات، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها.

ووفقًا لنص المادة، يعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم.



فيما تنص المادة 86، على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.



جدير بالذكر أن قانون تنظيم الاتصالات ينص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شىء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز، وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لا سلكية، ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية.