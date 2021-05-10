الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على «مسجل» يدير شركة إنتاج فني بدون ترخيص في الجيزة

حبس
حبس

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية “مسجل”، مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ويبث من خلالها قناة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" بدون ترخيص من الجهات المختصة، حيث تحوى أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج تشغيل مقلدة ومنسوخة تستخدم لبث القناة المشار إليها وإدارة استوديو تسجيل صوتي داخلي بالشركة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المذكور وبتفتيش مقر الشركة عثر على (وحدة معالجة مركزية محملة ببرامج أنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة ، مايك صوت للتسجيل داخل الاستوديو، فلتر هواء لتنقية الصوت أثناء التسجيل الصوتي بالاستوديو، كارت صوت يستخدم في أعمال التسجيل) وبمواجهة المتهم اعترف بإنشاء وإدارة الشركة بقصد التربح غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

بدون ترخيص قسم شرطة محافظة وزارة الداخلية الهرم مسجل خطر شركة انتاج فني

الأكثر قراءة

القمة 122.. «الصحة» تحذر من التجمعات أثناء مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

«الأرصاد»: طقس الثلاثاء حار نهارًا.. والعظمى في القاهرة 33 درجة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودى التطورات الأخيرة فى القدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يعلن اسنهداف 3 عناصر لحماس في غزة

شرطة الاحتلال تخلي المستوطنين من ساحة البراق

أكثر من 300 جريح مع تُجدد المواجهات في باحات المسجد الأقصى