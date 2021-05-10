القبض على «مسجل» يدير شركة إنتاج فني بدون ترخيص في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية “مسجل”، مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ويبث من خلالها قناة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" بدون ترخيص من الجهات المختصة، حيث تحوى أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج تشغيل مقلدة ومنسوخة تستخدم لبث القناة المشار إليها وإدارة استوديو تسجيل صوتي داخلي بالشركة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المذكور وبتفتيش مقر الشركة عثر على (وحدة معالجة مركزية محملة ببرامج أنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة ، مايك صوت للتسجيل داخل الاستوديو، فلتر هواء لتنقية الصوت أثناء التسجيل الصوتي بالاستوديو، كارت صوت يستخدم في أعمال التسجيل) وبمواجهة المتهم اعترف بإنشاء وإدارة الشركة بقصد التربح غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.