مسئول «حياة كريمة» بـ«الإسكان»: 169 مجمع خدمات حكومية للمواطنين

كشف المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان، المتحدث باسم «حياة كريمة» بوزارة الإسكان، عن أن الوزارة تنفذ- حاليًا- ١٦٩ مجمع خدمات حكومية للمواطنين، و٤٨٠ كوبرى، منها ٣١٠ كبارى للسيارات، و٦٤١ مشروعًا لصالح الشباب والرياضة، و١٦٩ مجمع خدمات زراعية، و١٣٨٨ طريقًا فى ٢٤ مركزًا على مستوى الجمهورية.

وقال «الرفاعى»، لـ«الدستور»: «جرى توفير ٩٨ قطعة أرض لإنشاء ٩٨ مجمع خدمات، من أصل ١٦٩ مجمعًا، وننسق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير ٧١ قطعة أرض لتنفيذ باقى المجمعات، بهدف توفير الخدمات الحكومية للمواطنين فى أماكن قريبة من أماكن سكنهم، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى»، لافتًا إلى أنه يجرى التخطيط بشكل دقيق لكل مشروع، لأن أى مشروع بلا تخطيط يعتبر بلا جدوى.

وأضاف: «جرى التنسيق مع لجنة الأسعار الموحدة برئاسة الوزراء، لبدء تنفيذ الأعمال الخاصة بالكهرباء والإنارة، وفيما يخص مشروعات الكبارى فوق المسطحات المائية، سننفذ ٤٨٠ كوبرى، منها ١٧٠ كوبرى مشاة، وجرى إنهاء الدراسات لـ٣٦٩ كوبرى منها، وجارٍ إنجاز باقى الدراسات، وهذه الكبارى بتكلفة تقدر بنحو ٦٥٨ مليون جنيه».

وتابع: «أما عن المنشآت الصحية، فجرى التنسيق مع وزارة الصحة، لموافاتنا بالمستشفيات ووحدات الإسعاف المطلوب تشييدها أو رفع كفاءتها، وننسق مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ ١٣٦ مركز شباب وتطوير ٢٦٢ أخرى، وإنشاء ١٨٠ ملعبًا وتطوير ١٦٠ ملعبًا آخر، وجرت مراجعة الرسومات الهندسية الخاصة بهذه الأعمال».

وأوضح أنه جرى التنسيق مع وزارة الزراعة لتنفيذ المجمعات الزراعية، ليشمل كل منها وحدة بيطرية ومركز تجميع ألبان وجمعيات زراعية ومركز إرشاد وتوعية، ووفرت الوزارة ١١٤ وحدة من الـ١٦٩، ويجرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الباقى.

وأشار إلى أن الطرق التى يجرى تنفيذها تبلغ أطوالها ٥.٦ ألف كيلومتر، بتكلفة حوالى ٩.٥ مليار جنيه، وفيما يخص الغاز الطبيعى والاتصالات، قال الرفاعى إن «الإسكان» خاطبت وزارتىّ الاتصالات والبترول بأسماء القرى الجاهزة لتنفيذ الشبكات المخططة للتنفيذ.

ولفت إلى الانتهاء من توفير خدمات الصرف الصحى فى ١٦٠ قرية، وسيعمل باقى الجهات بالتوازى فى هذه القرى، موضحًا: «نظل موجودين فى القرى التى جرى تسلمها لإنجاز أعمال الصرف الصحى، بعد الموافقات الفنية للاستشاريين وعمل الدراسات اللازمة، باستثناء قرى جديدة أرسلت بياناتها لنا وزارة التنمية المحلية الأسبوع الماضى، بدأنا معاينتها لدراسة نزول الشركات لتشغيلها بشكل عاجل».

وفيما يخص مشروعات مياه الشرب التى ستنفذها وزارة الإسكان، قال إنه سيجرى تنفيذ ٣٥ محطة مياه جديدة، بطاقات مختلفة، لتدعيم الخدمة داخل المراكز المستهدفة، وسننفذ ٦٤٤ مشروع مد وتدعيم داخل القرى، وسننفذ وصلات المياه داخل هذه القرى نيابة عن المواطن