الشهيد رامى هلال.. ضابط الأمن الوطنى المجتهد

يعد الشهيد العقيد رامى هلال، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، أحد أهم ضباط هذا القطاع الحيوى، الذى استشهد مساء يوم الإثنين ١٧ فبراير ٢٠١٩ بمنطقة الدرب الأحمر، أثناء ضبط إرهابى شارك فى عدة عمليات إرهابية.

كانت الساعة تُشير إلى الواحدة من ظهر يوم الجمعة ١٥ فبراير ٢٠١٩، وبينما كان أحد الارتكازات الأمنية يباشر عمله بميدان الجيزة، وقف إرهابى أعلى كوبرى الجيزة، وألقى قنبلة بدائية الصنع على القوة الأمنية، التى كانت تتمركز أمام مسجد الاستقامة، ثم لاذ بالفرار.

وبدأ قطاع الأمن الوطنى عملية بحث وتحرٍ دقيقة عن الإرهابى، حيث تمكنت قوة يقودها العقيد رامى هلال، من تحديد مكان اختبائه داخل أحد المنازل بحارة الدريرى بـالدرب الأحمر، فتوجه إلى هناك بصحبة فردى شرطة كانا معه.

وقبل أقل من ساعة على الوصول لمنطقة اختباء الإرهابى، أجرى العقيد «هلال» اتصالًا بأفراد أسرته للاطمئنان عليهم، وطمأنهم على نفسه وأخبرهم أنه بخير، ثم وصل إلى مكان اختباء الإرهابى، وتحيّن فرصة للهجوم عليه فور نزوله من المنزل الذى يسكنه.

وبعد مرور بعض الوقت نزل الإرهابى واستقل دراجة هوائية، حتى شرع «هلال» ومرافقوه فى ضبطه، وما هى إلا لحظات حتى فجر الإرهابى نفسه بواسطة حزام ناسف كان يلفه حول جسده، ليستشهد «هلال» وفردا الشرطة اللذان كانا معه فى الحال، كما أصيب ٣ ضباط أحدهم من الأمن الوطنى وآخر من الأمن العام وثالث من مباحث القاهرة.

ولم تكن هذه العملية الأولى التى يشارك فيها الشهيد، حيث كان ضمن الفريق الأمنى الذى ضبط العناصر الإرهابية المشاركة فى اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، وكذا المتهمين بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وغيرها من العمليات الكبرى.