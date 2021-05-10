غدًا.. الإفتاء تستطلع رؤية هلال عيد الفطر

تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدًا الثلاثاء، هلال شهر شوال لعام 1442 هجرية، عيد الفطر المبارك- من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وسيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال على التليفزيون المصري في كلمة للدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن مدى تحقق رؤية هلال شوال من عدمه، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد غروب شمس غد الثلاثاء، الموافق ١١ من شهر مايو لعام ٢٠٢١.

وكشفت حسابات فلكية أجراها علماء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1442هـ (أول أيام عيد الفطر المبارك) ستوافق يوم الخميس 13 مايو المقبل، وعدة الشهر ستكون 29 يومًا.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، إن هلال شهر شوال سيولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 11 مايو المقبل (يوم الرؤية).

وخصصت الدار خطًّا ساخنًا لفتاوى الصيام، يعمل يوميًّا للرد على أسئلة المستفتين في كل مكان، وهناك أيضًا صفحة الدار الرسمية على فيسبوك التي تقدم هذا العام وجبة روحية متكاملة من فتاوى الصيام وأحكامه وآدابه وأخلاقياته، وكذلك كتاب الصيام ومطوية دليل الصائم اللذان يجد فيهما المسلم كل ما يخص الصيام، ففي كتاب الصوم يتعرض الكتاب إلى فضائل الشهر الكريم وفضائل الصوم، وأركانه ومبطلاته.

كما يحتوي الكتاب على كل الفتاوى التي وردت إلى الدار في الفترة السابقة والمتعلقة بالصيام، بالإضافة إلى أحكام صدقة الفطر وأحكام العيد وغيرها من الأحكام، ويجد فيها المسلم الإجابة الشافية لكل التساؤلات المتعلقة بالصيام والشهر الكريم، كما أن المطوية تحتوي على هذه الأشياء ولكن بأسلوب مختصر.

يأتي ذلك ضمن الجهود الصادقة التي تقدمها دار الإفتاء لتقديم التسهيلات إلى المواطنين الراغبين في الاستفسار عن الجوانب الشرعية العامة والشخصية وغيرها.