الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المصريين الأحرار» يهنئ الشعب المصري بحلول عيد الفطر

الدكتورة عصام خليل
الدكتورة عصام خليل

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جموع الشعب المصرى داخل القطر وخارجه بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصر وجميع البلدان الصديقة بالخير واليمن والبركات.

 وقال الحزب في بيان له، إنه رغم التحديات العالمية والإقليمية وانتشار فيروس كورونا تغّرد مصر في احتفالات اعيادها بصورة معبرة عن قدرها ومكانتها تعكس تلاحم ووحدة شعبها وقدرة وجدارة قيادتها فإنها تخطّو بتحقيق نجاحات وبناءًا وتعمير.  

ويضيف الحزب، أن صمام أمان الأمة يكمن في ترابط نسيجها وثقة الشعب في قيادته واصطفاف بجوار مؤسساته الوطنية، ورغم اقتصار الاحتفالات بصورة كبيرة نظرًا لظروف الجائحة التي تضرب العالم، إلا أن المصريون يجعلوا من كل عيدًا فرح بطبيعة الشعب البسيط المحب لوطنه وأشقائه. 

وتابع: "ندعو الله تعبر بلادنا الأزمة والكبوت بفضل الدعوات الخالصة من قلوب المصريين الطاهرة، وبخطوات رشيدة من قيادة حكيمة تّدير البلاد بقلب الذهب المكتسب من طبيعة القارة الإفريقية و وروح مُستلهمه من عظمة الأجداد وتاريخهم العريض". 

ودعا الحزب جموع المصريين ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تقرها الدولة المصرية حرصًا علي سلامة المواطنين، وضرورة تضافر الجهود ووحدة الصف المصري للوصول مع ربان سفينة الوطن إلى بّر الأمان والسلامة.

 

المصريين الأحرار يكّرم أمانة إعلام الوادى الجديد لجهودها في النشاط الرمضاني 

كرمت أمانة حزب المصريين الأحرار بالوادي الجديد، أمانة الإعلام والأتصال السياسي بالحزب تقديرًا لدعمهم المتواصل ومشاركتهم الفعالة في انجاح مسابقة رمضان للاطفال وكافة البرامج المختلفة. 

وسلم اسعد سعد فرح أمين الحزب، بالوادي الجديد شهادة التقدير إلي أمين إعلام المحافظة وليد بدر الدين وفريق العمل تكريمًا لدورهم في إعداد وأخراج برنامج المسابقة الرمضانية للاطفال وتنفيذ عده برامج مختلفة منها برنامج الخيمة الرمضانية الذى يتضمن فقرات الدينية بمشاركة الفنانين الشعبين وعلي رأسهم الفنان الشعبي حسن ناجي. 

ووجه أسعد سعد أمين المحافظة، التهنئة لجموع المصريين بحلول عيد الفطر المبارك، موضحًا إن الهدف من البرامج الدينية والثقافية في رمضان للتوعية والمشاركة المجتمعية والتلاحم مع الشارع الواحاتي، وجري سحب اسماء الفائزين في المسابقة.

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