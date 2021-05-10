الثلاثاء 11 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محاولة إجهاض سمية الخشاب.. تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل موسى

سمية الخشاب
سمية الخشاب

استمر النجم محمد رمضان في تقديم مسلسل موسى على شاشة قناة دي إم سي يوميا وذلك ضمن الأعمال المنافسة في شهر رمضان الجاري؛ بينما اشتد الصراع بين موسى الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رمضان والمعلم وهبة شقيق زوجة موسى الشخصية التي تقدمها الفنانة سمية الخشاب .

تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل موسى بطولة محمد رمضان

وجاء الصراع بينهما حينما حاول المعلم وهبة الشخصية التي يقدمها الفنان سيد رجب بضرب حلاوتهم ومحاولة اجهاضها وذلك بعد أن علم أن في بطنها طفل من موسى بينما دار الصراع بينهما أمام سوق باب اللوق والذي كانت هناك محاولة لقتل موسى ولكن نجي منها .
وخلال الحلقة كشفت عن قتل الشيخ صالحين على يد شيخ البلد الشخصية التي يقدمها الفنان محمد ريحان حيث قام شيخ البلد الفنان رياض الخولي بقتله بعد أن توفيت زوجته بمرض الكوليرا؛ فيما لم يستطع عمدة البلد الشخصية التي يقدمها الفنان مفيد عاشور من منعه.


ولم ينته الصراع عند هذا الأمر فاختتمت الحلقة الثامنة والعشرين بمشهد منفرد للمعلم وهبة الشخصية التي يقدمها الفنان سيد رجب حيث قرر معاودة الصراع مع موسى؛ فيما كشفت الحلقة أيضا عن تطور النشاط الاقتصادي لموسى حيث حصل علي توكيل كبير للراديو .

أحداث الحلقة 28 من مسلسل موسى

بينما كشفت الحلقة أيضا عن استمرار حبس شفيقة الشخصية التي تقدمها الفنانة هبة مجدي وذلك على ذمة اتهامها بقتل زوجها شهاب باشا الشخصية التي قدمها الفنان صبري فواز.
مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

«الاختيار 2»: إحباط اغتيال الرئيس واستشهاد عمر القاضي في الحلقة 28

أبرز مسلسلات شهر رمضان 2021

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.
بينما يشارك الفنان يحيي الفخراني بسلسل «نجيب زاهي زركش» وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى وعدد آخر من الأعمال الفنية .

مسلسل موسى موسى محمد رمضان سمية الخشاب مسلسل أبطال مسلسل موسى

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