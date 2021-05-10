الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قرار وزاري بشأن المعلمين الراغبين في تغيير مسماهم الوظيفي

د. طارق شوقي
د. طارق شوقي

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الاثنين، قرارًا وزاريًا حمل رقم 60 لسنة 2021 بشأن منح المعلمين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفى شهادة الصلاحية اللازمة لذلك في إطار الحرص على الرضا الوظيفي للمعلمين.

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن القرار يشمل 4133 معلمًا استوفوا متطلبات التنمية المهنية اللازمة للنقل من تخصص إلى تخصص آخر أو من مرحلة تعليمية إلى أخرى، منهم 3395 معلمًا من معلمي التعليم العام و738 معلمًا من معلمي التعليم الفني.

أضاف أن مديريات التعليم يمكنها إرسال مندوبيها إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين عقب إجازة عيد الفطر لاستلام كشوف المعلمين الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للنقل من وظيفة إلى أخرى أو من تخصص إلى تخصص لآخر أو من مرحلة تعليمية إلى أخرى، وكذلك صورة من القرار الوزاري الخاص بهذا الشأن، للعرض على المحافظ المختص لإصدار القرارات اللازمة للنقل بعد التحقق من استيفائهم المتطلبات اللازمة لذلك. 

وأكد حجازي أن المعلم هو القوة الدافعة في العملية التعليمية، لذا فإن وزارة التعليم لا تدخر جهدًا في سبيل الارتقاء به مهنيًا، والحرص على رضاه الوظيفي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني 2020/2021 لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب، وتعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية.

طلاب تعليم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي المعلمين الامتحانات وزارة التربية

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