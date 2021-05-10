الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة البريطانية: جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا تقلل خطر الوفاة 80%

لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا

أكدت هيئة الصحة العامة في بريطانيا، اليوم الإثنين، أن بيانات التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" للوقاية من كورونا، تظهر أن جرعة واحدة منه تؤدي إلى تراجع خطر الوفاة إثر الإصابة بالفيروس بنسبة 80%.

وقالت الهيئة بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، إن "تحليلها الجديد يظهر أن الحماية من خطر الوفاة التي يوفرها لقاح "فايزر" و"بيونتيك" ترتفع من حوالي 80% بعد الجرعة الأولى، إلى 97% بعد تلقي الجرعتين.

ويأتي هذا التأكيد بعد ثلاثة أيام من اعلان  هيئة سلامة الأدوية في بريطانيا، أنه سيتم إعطاء معظم البالغين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا بديلًا عن لقاح "أسترازينيكا" نظرًا لارتباطه بجلطات دموية نادرة.

وذكرت الهيئة في بيان أن تم رصد 242 حالة تخثر بعد إعطاء 28.5 مليون جرعة من اللقاح، مبينة أن الخطر أعلى بقليل لدى الفئات العمرية الأصغر.

وقال البروفيسور وي شين ليم، من اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI)، إن "السلامة ستبقى على رأس أولوياتنا.. ونظرًا لاستمرار سيطرتنا على معدلات الإصابة بكوفيد-19، فإننا ننصح بأن يتم تقديم لقاح بديل عن "أسترازينيكا" للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عامًا ولا يعانون من أي أمراض، إذا كان البديل متاحًا".

وسبق ذلك إعلان وزير الصحة الألماني ينس شبان، عن أن بلاده قررت إتاحة لقاح "أسترازينيكا" بشكل عاجل لجميع البالغين، لتطعيم أكبر عدد ممكن من السكان ضد كورونا وفي أسرع وقت ممكن.

وقال إن "العديد من الأشخاص في المجموعات ذات الأولوية الذين ينتظرون موعدًا للقاح سيكونون سعداء بتلقي لقاح "أسترازينيكا"، لذلك قررت الحكومة السماح بتطعيم جميع البالغين به".

وأضاف: "من المهم للغاية أن نكون أكثر براغماتية ومرونة".

وأشار إلى أن "بعض الأشخاص ربما امتنعوا بسبب وقت الانتظار بين جرعتي اللقاح مقارنة بنصف فترة الانتظار للقاح "فايزر-بيونتيك"، الأكثر شعبية في البلاد".

وتم إعطاء ملايين الجرعات من لقاح "أسترازينيكا" بأمان في أوروبا، ولكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن نوع نادر من الجلطات الدموية التي لوحظت لدى عدد قليل جدًا من المتلقين.

ووافقت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي على أربعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا من جرعتين هي "أسترازينيكا" و"موديرنا" و"فايزر"، ولقاح من جرعة واحدة من "جونسون أند جونسون".

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