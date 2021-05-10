الإثنين 10 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استعدادا للعيد

«مياه الشرب»: تركيب 14 ألف قطعة موفرة بمساجد وكنائس 3 محافظات

ممدوح رسلان
ممدوح رسلان

تكثف شركات مياه الشرب والصرف الصحي استعداداتها بشكل دوري لاستقبال عيد الفطر، بجانب متابعتها إجراءات توفير المياه والاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا. 

وأعلن المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، تركيب 14774 قطعة موفرة للمياه بعدد 21 حى من أحياء محافظة القاهرة، بعدد 368 مسجدًا أهليًا و105 كنائس، ضمن أعمال البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة للحد من إهدار المياه بدور العبادة بالعاصمة وجميع محافظات مصر.

وأكد أن أعمال التركيب تمت بالتنسيق بين شركة مياه الشرب بالقاهرة ورؤساء الأحياء بتوجيه من محافظة القاهرة، لافتًا إلى أن الأعمال تتم بشكل يومى عن طريق فرق صيانة مدربة تابعة للشركة وبمصاحبة مندوبى الأحياء وأخصائي التوعية بالشركة.

أشار إلى أنه تم الانتهاء من التنسيق مع باقى أحياء المحافظة لاستكمال تركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس التابعة لكل حى.
 

وأعلن منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن رفع درجات الاستعداد بقطاعات ومناطق الشركة بالمحافظة وذلك خلال أيام عيد الفطر، مضيفًا أنه تم تشكيل غرفة طوارئ تقوم بمتابعة ضغوط المياه بالمناطق الساخنة بالمحافظة والتي تتعرض لضعف الضغوط نتيجة لكثرة الإستهلاك وحلول فصل الصيف، وأضاف أن الشركة تقوم بتوفير سيارات مياه نقية توزع مجانًا للمواطنين بالمناطق التي تتأثر بكثرة الاستهلاك.
 

وأوضح بدوي أن الشركة مستمرة في تنفيذ الخطة الدورية لتطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءتها، والعمل علي تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الشركة تقوم باستقبال شكاوي المواطنين علي مدار الساعة من خلال الاتصال علي الخط الساخن 125.

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