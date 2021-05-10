الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سالي صلاح تسرد «الحكاية في كلمتين» بمعرض القاهرة للكتاب

غلاف كتاب الحكاية
غلاف كتاب الحكاية في كلمتين

أصدرت الإعلامية سالي صلاح كتابًا جديدًا بعنوان «الحكاية في كلمتين»، لتشارك به في الدورة الـ٥٢ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انعقاده في يونيو المقبل.

وتسرد سالي في كتابها مقتطفات نثرية من الحياة اليومية داخل البيوت، وتناقش تفاصيلها لتصل إلى أسباب المشكلات الحياتية المختلفة مع طرح حلول لها، قائلة إن فكرة الكتاب استوحتها من أحد البرامج التي قدمتها في إحدى القنوات الفضائية، والذي دفعها لتوثيق ما توصلت إليه من حلول للعديد من الأزمات الحياتية، لتعم الفائدة وتساعد القارئ على تخطي أي أزمات أو عقبات يمكن أن تعوق سير حياته اليومية .

والكاتبة درست الحقوق وعملت في مجال المحاماة، ثم انتقلت للعمل كمذيعة في العديد من القنوات الفضائية، ولها العديد من المقالات والإسهامات الصحفية في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية .

الكتاب يشارك في معرض القاهرة الدولى للكتاب، الذي قررت اللجنة الإدارية العليا له خلال اجتماعها الأخير، بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج علي، مد مهلة الحجز لاشتراك الناشرين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ٥٢ والمقرر انعقادها خلال الفترة من ٣٠ يونيو حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١، بأرض المعارض بالتجمع الخامس، حتى الثلاثاء القادم الموافق ١١ مايو.

وتستقبل الهيئة طلبات الاشتراك بالإدارة العامة للمعارض بمقر الهيئة، وذلك من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرًا عدا الجمعة والسبت.

وتأتى هذه الدورة تحت شعار "هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل"، والكاتب يحيى حقى شخصية المعرض هذا العام.

وطرحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، البوستر الدعائى الأول لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ52 والمقرر انعقاده خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمعرض على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وجاء طرح البوستر الدعائى الأول، بالتزامن مع فتح باب التقدم أمام الناشرين للاشتراك في الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، وطرح كراسات الشروط بمقر الهيئة العامة للكتاب.

وجاء تصميم المعرض يتسم بالصبغة الفرعونية، حيث احتوى البوستر على مسلتين فرعونيتين يجلس أمامهما تجسيد لملك وملكة فرعونية، وبالأسفل قاعدة تحتوى حروفًا من اللغة المصرية القديمة، وفى وسط البوستر كلمة "معرض القاهرة الدولى للكتاب 52".

الإعلامية والكاتبة سالي صلاح الحكاية في كلمتين كتاب جديد معرض القاهره الدولي للكتاب اخبار ثقافية

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