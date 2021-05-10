أسهل طريقة لوصفة جبنة حلوم المشوية مع خل الليمون فى رمضان

في رحلة طهي حول الشرق الأوسط لتذوق الأطباق المثالية التي تجسد روح رمضان، لا شك في أن جبنة الحلوم من المكونات الشعبية، التي أصبحت في السنوات الأخيرة على قائمة الطعام الأساسية في جميع أنحاء العالم، حتى لو كانت إضافة رئيسية أو نباتية للسلطة مشويًا أو مقليًا.

شهدت جبنة الحلوم سواء كانت مشوية أو مقلية نهضة في الغرب، لكنها عنصر أساسي في مطبخ البحر الأبيض المتوسط.

تقول خبيرة الطبخ حنان سيد: كانت الحلومي هي المفضلة لتناول وجبة السحور الخفيفة، جنبًا إلى جنب مع البطيخ المنعش"، وكانت تحضرها بصلصة الليمون منذ التسعينيات، مستوحاة من ديليا سميث، و يمكنك الاستمتاع بها كفاتح للشهية أو على الغداء، مع خبز بيتا أو خبز مقرمش.

المكونات:

2 ليمون ، بشر وعصير

2 ملعقة كبيرة خل عنب أبيض

2 ملعقة كبيرة نبات الكبر

3 فصوص ثوم مقطعة إلى شرائح

2 ملعقة كبيرة خردل حبوب كاملة

2 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

الملح والفلفل حسب الذوق

500 جرام حلومي

2 ملعقة كبيرة زبدة

4 ملاعق كبيرة طحين

أغصان الكزبرة للتزيين

المكونات المستخدمة في صلصة الخل

الطريقة:

تحضير صلصة الخل عن طريق خفق عصير الليمون وخل العنب الأبيض والكبر والثوم والخردل والكزبرة وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في وعاء صغير.

جفف الحلوم بمنشفة ورقية، تقطع إلى شرائح بسمك ثلاثة سنتيمترات، سخني زيت الزيتون المتبقي والزبدة في مقلاة على نار متوسطة.

نرش كل شريحة من جبنة الحلوم في الدقيق لتغطى من الجانبين، توضع الشرائح في المقلاة وتُقلى لمدة دقيقتين على كل جانب حتى تصبح ذهبية اللون.

طبق جبنة الحلوم ورشي عليها صلصة إلخ،. تُزين بأغصان الكزبرة الطازجة وتُقدم مع خبز البيتا.