رئيس الحكومة التونسية يؤكد تقارب وجهات نظر بلاده والبرتغال في قضايا المنطقة

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف بإدارة شئون وزارة الداخلية هشام المشيشي، اليوم الإثنين، إن بلاده والبرتغال تتقاسمان نفس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية، مما يسهل بشكل كبير تقارب وجهات النظر في المسائل التي تهم المنطقة ومنها الهجرة.



وذكر بيان لرئاسة الحكومة التونسية أن المشيشي- الذي يزور البرتغال حاليا- جدد التأكيد على موقف تونس القائم على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار التنمية المتضامنة وعدم الاقتصار على الحلول الأمنية في مواجهة ظاهرة الهجرة.



جاء ذلك خلال لقاء المشيشي، بوزير الداخلية البرتغالي إدواردو كابريتا بمقر وزارة الداخلية بلشبونة، حيث توجه المشيشي بالشكر لنظيره البرتغالي على الدعوة لحضور فعاليات الاجتماع الأوروبي الإفريقي حول الهجرة رغم جائحة كوفيد- 19، منوها بمستوى العلاقات القائمة بين البلدين.



من جانبه، أشاد وزير الداخلية البرتغالي بمستوى التعاون مع تونس على المستوى الأمني وتبادل المعلومات والحماية المدنية ومكافحة الإرهاب، مؤكدا أن أوروبا ترغب في مزيد من الانفتاح على مواقف دول جنوب المتوسط، فيما يتعلق بالهجرة من أجل الاتفاق على مقاربة متعددة الأبعاد، بما يسهم في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل تنقل الأشخاص في الفضاء المتوسطي.



جدير بالذكر أن رئيس الحكومة التونسي يشارك غدا في الاجتماع الأوروبي الإفريقي حول الهجرة، ويلقي كلمة بالمناسبة، كما سيلتقي قبل انطلاق المؤتمر الوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوستا، الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.



وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الإثنين، أن 518 ألفا و538 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى أمس، وهو اليوم الـ(58) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة، حسب بيان على الصفحة الرسمية، أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الأحد بالجرعة الأولى بلغ 19 ألفا و169 شخصا، في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.



وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 156 ألفا و437 شخصا.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس مليونا و597 ألفا و860 شخصا.

وجددت وزارة الصحة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس".