الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تفاصيل إطلاق ويليام وهاري للتمثال التذكاري للأميرة ديانا في لندن

الأمير هاري وويليام
الأمير هاري وويليام

صرح مصدر ملكي أن الأمير وليام والأمير هاري أصرا على إلقاء خطابين منفصلين عندما كشفا النقاب عن تمثال ديانا التذكاري هذا الصيف، حيث كان هناك أمل في أن يجتمع الأخوان للكشف عن التمثال والذي من شأنه أن يساعد في إصلاح الصدع في أعقاب مقابلة هاري وميجان ماركل التي استمرت ساعتين مع أوبرا وينفري. 

 

سيلقي الأمير وليام (39 عاما) والأمير هاري (36 عاما) خطابين منفصلين عند كشف النقاب عن التمثال التذكاري لوالدتهما السيدة ديانا في الأيام المقبلة، وهذا أمر يدعو للقلق، لأن لغة جسدهم ستوحي بأن كل شيء ليس على ما يرام ولن يمثلوا جبهة موحدة، كذلك توجد العديد من التكهنات عن زيارة هاري للملكة المتحدة لهذه المناسبة.

 

ووفقا لموقع الديلي ميل من المتوقع أن يأخذ الأمير هاري ولادة طفله الثاني هذا الصيف حجة لعدم مواجهة الأسرة، وذلك بعد أن عمل ويليام وهاري في مشروع تذكاري لوالدتهما معًا، فالتمثال من أجل الاحتفال بالذكرى العشرين لوفاة الأميرة ديانا والاعتراف بتأثيرها الإيجابي في المملكة المتحدة وحول العالم.

 

وكان الشقيقان قد أعلنا عن إنشاء التمثال قبل عامين من الذكرى العشرين لوفاة الأميرة ديانا ، والمبادرة هي واحدة من مشاريعهم القليلة المتبقية بعد الخلاف بين الأشقاء وانتقال هاري إلى الولايات المتحدة.

 

ويشتهر نحات التمثال، إيان رانك برودلي، بتصويره للملكة ، والذي ظهر على جميع العملات المعدنية في المملكة المتحدة والكومنولث منذ عام 1998، كما قام بتصميم عملة ذهبية بمناسبة اليوبيل الماسي للملكة في عام 2012.

 

وقال مصدر مقرب من النحات لصحيفة أن الأمير وليام غاضب من خطاب هاري وميجان لأوبرا، بعد أن وجه الزوجان اتهامات بالعنصرية إلى العائلة المالكة، وزعمهم أن أحد الأعضاء سأل عن لون بشرة آرشي عندما كانت ميجان حاملاً.

 

كتبت جين سيديل، مفتشة الآثار القديمة لإنجلترا التاريخية، في وقت سابق: "يقع التركيب الفني للتمثال المقترح داخل Sunken Garden ، وبذلك يقع على بعد مسافة قصيرة من الواجهة الشرقية للقصر، وتم اختيار الموقع بعناية حيث سيكون مرئيًا للجمهور الذي يشاهد الحديقة.

 

وهناك تقليد للتماثيل التي يتم تركيبها في حدائق كينسينجتون وحول القصر، على سبيل المثال تمثال الملك ويليام الثالث إلى الجنوب من القصر، والملكة فيكتوريا بجوار البركة المستديرة.

الأمير وليام هاري تمثال الصيف ديانا

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