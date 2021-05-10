يعاني من مرض نفسى.. انتحار بائع في الخانكة

تخلص بائع من حياته، اليوم الإثنين، بشنق نفسه بحبل بسقف حجرة نومه بمسكنه الكائن بقرية الجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة بالقليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد وفاة المدعو "ش. ا" 42 عامًا، بائع، مقيم فى الجبل الأصفر، دائرة مركز الخانكة.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، والعقيد محمد حسني، رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة.

وتبين أن المتوفي كان يعاني من مرض نفسي، وسبق معالجته بإحدى المصحات النفسية من قبل عدة مرات، حتى قام اليوم بشنق نفسه بسقف حجرة نومة بمسكنه بقرية الجبل الأصفر دائرة المركز.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وجرى سؤال الجيران الموجودين بجوار المنزل، وتبين أن المتوفى يقطن بمفرده.

وفى وقت سابق تخلص سائق توك توك، من حياته، بتعليق رقبته بجنش بسقف حجرته، داخل مسكنه بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لمروره بحالة نفسية صعبة لانفصاله عن زوجته، لشكه في سلوكها ، تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوفاة المدعو "ت. ا"، 39 عاما، سائق توك توك، ومقيم فى مدينة السعادة، دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة العميد خالد المحمدى، رئيس مباحث القليوبية، إن المجنى عليه، تخلص من حياته بتعليق رقبته بجنش بسقف حجرته، لمروره بحالة نفسية سيئة، لانفصاله عن زوجته لشكه في سلوكها.

تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.