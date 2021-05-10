تعرف على نتائج صفوف النقل

تقدم لكم نتائج الامتحانات ورابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن نتائج الامتحانات، بعد انتهاء امتحانات صفوف النقل في جميع المراحل الدراسية، ويمكن للطلاب التعرف على جميع النتائج من خلال الموقع الإلكترونى التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويوفر موقع الوزارة، نتائج "الصف الثالث الابتدائي، والصف الرابع الابتدائي، والصف الخامس الابتدائي، والصف السادس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الثاني الإعدادي".

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات المجمعة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للترم الثاني سوف تعلن في المدارس من خلال الإدارات التعليمية بعد انتهاء مرحلة التصحيح والمراجعة المطلوبة لأوراق الامتحانات.

نتائج الامتحانات.. رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

يبحث الطلاب بكافة مراحل النقل عن كيفية معرفة النتائج، لذلك نستعرض لكم جميع التفاصيل عن نتائج الامتحانات كما هو موضح بالتالي:

- يجب على المواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتعرف على نتائج الامتحانات لصفوف النقل، وهو (من هنا).

- ثم يقوم بالضغط على ايقونة نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي، وهي "الصف الثالث الابتدائي، والصف الرابع الابتدائي، والصف الخامس الابتدائي، والصف السادس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الثاني الإعدادي".

- ثم يكتب الطالب البيانات المطلوبة، وهي الرقم القومي، المرحلة الدراسية، الصف الدراسي، العام الدراسي، الفصل الدراسي.

- بعد ذلك الضغط على عرض النتيجة، حتي يحصل كل طالب في مراحل صفوف النقل من الحصول على نتيجة الخاصة به.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة التفاصيل والمعلومات عن نتائج الامتحانات.. رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حتى يتعرف جميع الطلاب في كل المراحل الدراسية على النتائج الخاصة بهم، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة الطلاب، لمنع إصاباتهم وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد، خلال مدة الامتحانات.

وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باستخدام كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة والتقنية التي تستخدمها كل دول العالم المتطورة والمتقدمة في مجال التعليم، خصوصا في ظل وباء فيروس كورونا المستجد الذي تواجهه معظم دول العالم.