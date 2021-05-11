محال كحك الإسكندرية: القبال متوسط.. والنوتيلا أحدث تقليعات عيد الفطر (فيديو)

ساعات قليلة تفصلنا عن وداع شهر رمضان، واستقبال عيد الفطر الذي يشهد عدة طقوس وعادات ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بعيد الفطر، ومن أهمها الكحك الذي تبدأ الأسر بتحضيره، ما بين تجهيزه في المنزل أو شرائه من المحلات والمخابز، التي استعدت للعيد بالعديد من الأنواع والأصناف والأسعار.

لم تختلف أجواء عيد الفطر هذا العام كثيرًا عن العام الماضي، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق مواعيد جديدة لإغلاق المحال التجارية والمولات، والكافيهات للحد من التجمعات والتكدس لمواجهة فيروس كورونا.

ومع استقبال عيد الفطر، ترصد «الدستور» نسبة الإقبال هذا العام على شراء كحك العيد والأسعار في الأسواق

والمحال، والطرق الجديدة التي استخدمها أصحاب المحال والمخابز لإنعاش موسم عيد الفطر في ظل الوباء.

يقول أحمد محسن، عضو مجلس إدارة شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أحد ملاك محال الحلويات، إن الإقبال هذا العام قبيل عيد الفطر متوسط، وبالمقارنة بالعام الماضي فهو أفضل قليًلًا، لكن بمقارنة بـ2019 فهو ضعيف بسبب تأثير جائحة كورونا على الأسواق وحركة البييع والشراء.



أضاف لـ«الدستور» أن منتجات عيد الفطر من الكحك وأنواع البسكوت والبيتي فور وغيرها، تكون الإقبال عليها متماثل لكن يزيد على الكحك لأنه الحلوى الأصلية والمرتبطة بموسم عيد الفطر، فضلًا عن ظهور تطور كبير في منتجات العيد وأصناف كثيرة تواجدت بالأسواق هذا العام.



• كحك النوتيلا أحدث تقليعات عيد الفطر

وأوضح أن من التقليعات الجديدة هذا العام كحك التوتيلا الذي قدمته العديد من المحلات، لكن ليس الجميع أقدم على تلك التجربة لحداثتها، مشيرًا إلى أن الكحك تتنوع حشواته بين العجوة والملبن والعجمية، والمكسرات، أما الأنواع الجديدة في البسكوت بخلاف بسكوت الماكينة العادي وبنكهات البرتقال وجوز الهند، تواجد هذا العام بسكوت القرفة، والنسكافيه، كما تم إضافة العديد من النكهات في البسكوت بأشكاله الجديد، ومنها الشيكولاته والبندق وعين الجمل والتمور.



• أسعار كحك العيد

أشار إلى أن كحك العيد ينقسم بين الشعبي والعادي والمخصوص والفاخر الذي يختلف بين المخابز والمحال حيث تتراوح أسعار الشعبي في الكحك والبسكويت بين 35 - 40 جنيهًا والمتوسط 75 جنيهًا لكحك العجوة والملبن والبيتي فور والغريبة وبسكوت الماكينة.

أما الفاخر فتبدأ أسعار الكحك العجوة والملبن من 115 جنيهًا، والسادة والعجمية 125 جنيهًا، والمكسرات 150 جنيهًا، وعين الجمل 160 جنيهًا، والغريبة والبيتي فور مكسرات 145 جنيهًا، وشكلمة 100جنيه، وبسكوت مشكل أو ماكينة 110 جنيهات، وقرص سادة أو عجوة 85 جنيهًا.



• البيع بالتقسيط ودليفري

لفت إلى أنه منذ العام الماضي بادرت بعض المحال لتوفير الكعك بالتقسيط، والذي أقدمت عليه بعض النقابات المهنية والعمالية بالتعاقد مع بعض المحال لتوفير كحك العيد بالتقسيط لأعضائها، حيث يتم تقسيط مبلغ شراء المنتجات على 3 شهور، مشيرًا إلى أن هذا المقترح لم توافق عليه جميع المحال، لكن هناك من شارك في تلك المبادرة.

وواصل أنه بسبب جائحة كورونا ومع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومواعيد الإغلاق للحد من تفشي الفيروس تم توفير خدمة الدليفيري، وطلب كحك العيد « تيك أواي» وتوصيله للمنازل بخدمة الديليفري للعمل خلال توقيتات الحظر ولتخفيف التكدس قبيل العيد.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الحلويات بغرفة الإسكندرية، أن الغرفة التجارية لها دور كبير في ضبط الأسواق و أصحاب المحلات سواء شعبة الحلويات أو باقي الشعب المشتركة، حيث يتم التواصل معنا يوميًا للاطمئنان على حركة السوق وتوصيل صوتنا سواء للمحافظ أو وزير التموين، لافتًا إلى أن الغرفة التجارية كان لها دور كبير خلال الجائحة.

بالإنتقال إلى المخابز الشعبية، يقول إبراهيم السيد، صاحب أحد المخابز لبيع كحك العيد بسيدي بشر، شرق الإسكندرية، إن نسبة الاقبال على الكحك الجاهز هذا العام متوسطة، وتزداد على الكحك والبسكويت، وباقي المتتجات بنسب متفاوتة.

أضاف لـ«الدستور» أن المخابز تعمل بخلاف الكعحك الجاهز على صناعة وخبز الكعك بالطلب، وهو ما يتم في العديد من المخابز حسب طلب الزبائن من المنتجات والمقادير، فهناك من يريد المنتجات بالسمن البلدي، وآخر بالنباتي، وأيضًا تختلف الحشوات بين العجوة والملبن والمكسرات، والبيتي فور والغريبة، وكل صنف حسب تكلفته، لافتّا إلى أن الزبون يمكن أن يحضر جميع الخامات ونقوم فقط بالصناعة والخبز، وهو ما تقبل عليه ربات البيوت الآن بديلًا عن تجهيز كحك المنازل.

وأكد أن الأسعار تبدأ من 40 جنيهًا وحتى 60 جنيهًا للكعك والبسكوت، والبيتي فور بين 50 وحتى 80 جنيهًا، والغريبة نفس السعر، والمكسرات يبدأ من 80 جنيهًا حسب النوع، حيث تتفاوت الأسعار بين الأنواع حسب الحشو والسمن، بخلاف المخصوص بالطلب.

محلات كعك العيد بالإسكندرية

محلات كعك العيد بالإسكندرية

محلات كعك العيد بالإسكندرية

محلات كعك العيد بالإسكندرية

محلات كعك العيد بالإسكندرية

محلات كعك العيد بالإسكندرية

محلات كعك العيد بالإسكندرية

محلات كعك العيد بالإسكندرية