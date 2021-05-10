استشهاد 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في بيت حانون

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، مساء الإثنين، استشهاد 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وإصابة آخرين خلال استهداف مجموعة من المواطنين في بيت حانون شمال قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفًا مدفعيًا على شمالي قطاع غزة أسفرت عن سقوط ضحايا.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في وقت سابق اليوم 7 صواريخ تجاه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، رداً على انتهاكات الاحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

تنسيق مصري سعودي للتصدي لانتهاكات إسرائيل

وأجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا بالأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية السعودية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر، حيث تم التباحث حول التطورات الأخيرة في مدينة القدس، فضلًا عن مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية ومجمل ملفات العلاقات الثنائية.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري بحث مع نظيره السعودي التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، والاقتحامات الإسرائيلية الأخيرة في باحات المسجد الأقصى المُبارك؛ حيث أطلع الوزير شكري نظيره السعودي على الاتصالات التي تُجريها مصر في هذا الشأن، مع التشديد على ضرورة تحمل إسرائيل لمسئوليتها تجاه وقف تلك الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي، وتوفير الحماية اللازمة للأشقاء من المدنيين الفلسطينيين. كما أكد الوزيران رفضهما لكل المُمارسات غير القانونية التي تستهدف النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة.

مصر تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للقدس

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق اليوم عن إدانتها بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية مُجددًا حرم المسجد الأقصى المبارك، والتعرُض للمُصليين الفلسطينيين وإخراجهم من داخل باحات المسجد الأقصى، مؤكدةً على ضرورة تحمُل إسرائيل لمسئوليتها إزاء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، والتي تُنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد الذي لا يُحمد عُقباه.

كما شددت وزارة الخارجية على ضرورة وقف كافة الممارسات التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، لاسيما في شهر رمضان الفضيل، وذلك اتساقًا مع قواعد القانون الدولي وبغية توفير كل أوجه الحماية للمدنيين الفلسطينيين في حرم المسجد الأقصى المبارك وسائر أنحاء القدس الشرقية، مع عدم استهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها.