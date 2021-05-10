حقيقة إتاحة تطبيق club house لمستخدمي الأندرويد

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة حقيقة إتاحة تطبيق club house لمتسخدمي الأندرويد، من خلال البحث عنها عبر محركات البحث الشهيرة، وهو تطبيق شهير في المحادثات الصوتية، مثل العديد من البرامج الصوتية الحديثة، حيث يشغل بال الكثير من المواطنين في معرفة كل ما يخص التطبيقات الحديثة، التي تعددت أنواعها.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة حقيقة اتاحة تطبيق club house لمتسخدمي الأندرويد.

حقيقة اتاحة تطبيق club house لمتسخدمي الأندرويد

ووفقا لما أعلنته الشركة المالكة لتطبيق الدردشة الصوتية الشهير كلوب هاوس،Clubhouse إصدار نسخة من تطبيقها لمستخدمي أندرويد كجزء من اختبار تجريبي، ويذكر، أن موقع "ذا فيرج" التقني، أكد عبر بيان، أن التطبيق كان استخدامه مقتصرا على مستخدمي نظام تشغيل آي أو إس.

موعد اطلاق النسخة الحديثة من تطبيق كلوب هاوس

وقالت الشركة المالكة لتطبيق" كلوب هاوس" للمحادثات الصوتية، أنه اعتبارًا من اليوم الأحد المقبل الموافق 16 مايو الجاري، يمكن لمستخدمي أندرويد تنزيل التطبيق وتثبيته عبر هواتفهم الحديثة، ولكن تواجههم مشكلة أنهم ما زالوا غير قادرين على استخدام التطبيق دون دعوة من مستخدم حالي.

الشركة المالكة: ترصد مشكلات التطبيق

من جهتها، قالت الشركة في بيان رسمي لها: "خطتنا خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسعى لتحسين خدمة التطبيق، حيث نبذل قصارى جهدنا من أجل جمع ردود الفعل من المجتمع وإصلاح أي مشكلات نراها والعمل على إضافة بعض الميزات النهائية مثل المدفوعات وإنشاء المجموعات قبل طرحها على نطاق أوسع".

مميزات تطبيق كلوب هاوس

ومن المميزات التي يتمتع بها التطبيق، يتيح كلوب هاوس للمستخدمين الاستماع إلى المحادثات أثناء حدوثها مباشرة.

تابع حقيقة اتاحة تطبيق club house لمتسخدمي الأندرويد

وبعد معرفة حقيقة اتاحة تطبيق club house لمتسخدمي الأندرويد، يشار إلى أنه بعد أكثر من عام من التفرد لنظام iOS ، أطلقت المنصة تطبيق لنظام أندرويد سيكون متاحًا في مرحلة تجريبية على نظام تشغيل Google للجوال اليوم في الولايات المتحدة ، مما يسمح للمستخدمين بالتسجيل والمشاركة في غرف الدردشة الصوتية فقط.

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