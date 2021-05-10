الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

شرطة الاحتلال تخلي المستوطنين من ساحة البراق

الاحتلال
الاحتلال

قررت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، إخلاء ساحة البرلق من المستوطنين الإسرائيليين الذين نظَّموا فعاليات هناك، بالتزامن مع تهديدات باقتحام مستمر للمسجد الأقصى المبارك.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إخلاء أي مستوطنين موجودين في محيط المسجد الأقصى وداخل ساحة البراق، بعد تحديد عمليات إطلاق صواريخ من قطاع غزة المحاصر، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

​​​​​​وأطلقت سبعة صواريخ كدفعة أولى من قطاع غزة المحاصر تجاه مدينة القدس المحتلة وبيت شيمش، وتتابعت بعدها الرشقات الصاروخية، فيما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة تجاه غزة في الوقت الحالي.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه تم رصد عدة رشقات صاروخية من القطاع المحاصر تجاه إسرائيل، خاصة مستوطنات الغلاف، أبرزها مستوطنتي عسقلان وسيدروت.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق غلاف قطاع غزة، ومدينة القدس، بعد إطلاق رشقات صاروخية من القطاع.

وأصدرت تعليمات للمستشفيات بالتأهب للتعامل مع موجة عمليات، خاصة في مراكز المدن، ورفع حالة تأهب واستعداد لاستيعاب إصابات، فيما فتحت بلدية مستوطنة عسقلان الملاجئ الآمنة.

وتقرر إلغاء جميع الأنشطة الاجتماعية، وتوجيه أولياء الأمور القدوم لاصطحاب أطفالهم إلى المنزل.

وأمهلت حركة حماس الفلسطينية، تل أبيب، حتى الساعة السادسة مساءً بتوقيت فلسطين- الخامسة بتوقيت القاهرة- لسحب جنودها والمستوطنين الإسرائيليين من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وإلا سيكون هناك تصعيد.

ونظم المستوطنون الإسرائيليون، اليوم، مسيرة بالأعلام الإسرائيلية داخل مدينة القدس، وذلك بعد قرار بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بتغيير مسارها من منطقة باب العمود بالقرب من المسجد الأقصى، إلى شارع يافا.

وتشهد مدينة القدس صدامات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين داخلها، خاصة داخل حي "الشيخ جراح"، خلال الأيام الماضية.

وبدأت الاعتداءات الإسرائيلية بانتهاكات المسجد الأقصى والتضييق على المصلين الفلسطينيين خلال وصولهم إليه، بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، وامتدت لمحاولات تهجير أسر فلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح، لصالح المستوطنين.

واتخذت مصر عدة تحركات، كما بذلت جهودًا كثيفة، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ومنع التصعيدات ضد الفلسطنيين، مؤكدةً على موقفها الراسخ تجاه الشعب الفلسطينيين الشقيق، وعدم انتهاك حقوقهم، خاصةً داخل القدس المحتلة، والأماكن المقدسة، وعدم انتهاك حرماتها.

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