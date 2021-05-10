الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشدد على الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا

صورة محافظ الوادي
صورة محافظ الوادي الجديد

 ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور السيد محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد سعد، نائب مدير أمن المحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة. 

 

وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وخاصة بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الفطر المبارك ومتابعة تطبيق هذه الإجراءات بالأسواق والمساجد والمقاهي والمطاعم، كما أكد على رفع درجة الاستعداد والجاهزية بكل المرافق الحيوية خلال فترة العيد، والمرور الدائم على الأسواق للتأكد من توفير السلع التموينية والأساسية والحد من ارتفاع الأسعار. 

 

ووجه المحافظ بسرعة تسجيل كل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا وتوفير فرق متنقلة لتسجيل العاملين بالمصالح الحكومية وأماكن التجمعات والقري والمناطق النائية، وإنهاء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، والتأكد من توفير كل الإجراءات اللازمة لتسهيل أداء الطلاب للامتحانات.

 

 كما وجه بالتوسع في خطة تركيب القطع الموفرة للمياه بالمنازل إلى جانب المصالح الحكومية بالاستعانة بطلاب التعليم الصناعي بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لترشيد استهلاك المياه، والتعاقد مع جهات لتوثيق ورقمنة الملفات الورقية بالجهات الحكومية المقرر انتقالها لمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه.

 

 وكلف الزملوط رؤساء المراكز بالتركيز علي خطة إنارة الشوارع والطرق الداخلية لتغطية كل المدن والقري، والإسراع في إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء.

 

خلال اجتماع " المجلس التنفيذي " محافظ الوادي الجديد كرم محافظ الوادي الجديد، والتي نظمتها المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك، لحفظة القرآن الكريم كاملا من الناشئين تحت سن ١٢ عامًا. 

 

وهنأ المحافظ خلال التكريم جميع الفائزين، مؤكداََ على حرص المحافظة على تشجيع ودعم حفظة القرآن الكريم من كافة الأعمار وخاصة النشئ، وقام بتسليم الجوائز المالية للفائزين من مركزي الخارجة وباريس، البالغ عددهم ستة فائرين، تمهيداََ لتكريم باقي الفائزين من المراكز الأخرى.

 

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