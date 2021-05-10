الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يكشف حقيقة حذف أجزاء من منهج الشهادة الإعدادية

طارق شوقي
طارق شوقي

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، صحة ما تناوله منشور متداول بشأن حذف بعض الأجزاء من منهج الشهادة الاعدادية، قائلًا: «غير صحيح إطلاقًا، هذا الأمر يخص طلبة الشهادة الاعدادية بالعام الماضي».

وقال الوزير، في تصريحات الإثنين، إنه لا يوجد إلغاء أو حذف بمناهج الشهادة الإعدادية هذا العام، لأن اكتمال المناهج ضروري: «وفرنا الوسائل والمصادر للدراسة، وأن هذه الأجزاء من المناهج صغيرة ولا تحتمل أي حذف».

أضاف «شوقي» أنه لا يوجد سبب واحد لحذف أى مناهج ومطالبات الحذف والتخفيف للمناهج تسيء لمفهوم التعليم ككل، فطلاب الشهادة الإعدادية سيؤدون امتحان الترم الثاني فى منهج الفصل الدراسي الثاني.

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طلاب امتحانات وزير التعليم الشهادة الاعدادية الدراسى الثانى مناهج الاعدادي

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