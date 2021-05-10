الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«ري القليوبية» تناقش قرار منع زراعة الأرز وتطبيق الغرامات على المخالفين

إجتماع بشأن زراعة
إجتماع بشأن زراعة الأرز

عقد أسامة خليل، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في القليوبية، الاثنين، اجتماعًا، بحضور حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة حضره ممثلو أجهزة الري والزراعة المختصة؛ لمتابعة المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة وعدة مشروعات أخرى. 

استعرض الاجتماع، الذي عقد بمديرية زراعة القليوبية، قرار وزير الري 305 لسنة 2020، بشأن منع زراعة الأرز بالمحافظة وكذلك القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الزراعة والري رقم 204 لسنة 2020 بشأن زراعات الموز.

كما تم مناقشة ومتابعة معدلات تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع في القليوبية، فضلاً عن مناقشة إطلاق حملة إرشادية وتوعوية، تستهدف مزارعي المحافظة لتغيير طرق الري، من الغمر إلى نظم الرى الحديث.
 

وتم التأكيد على المرور المستمر من قبل أجهزة الرى أثناء أيام العيد لرصد زراعات الأرز المخالفة ، والتطبيق الفورى لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين ، نظراً لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصي الاحتياجات خلال الصيف.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، التطبيق الفورى لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، نظرًا لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصي الإحتياجات خلال الصيف.

الأرز تحرير غرامات الموارد أزمة المياه محافظات

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