استشهاد 3 أطفال في استهداف للاحتلال الإسرائيلي شمال غزة

استشهد 3 أطفال فلسطينيين، مساء الإثنين، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وكان الإعلام العبري قال في وقت سابق، إن تعليمات صدرت لسكان مستوطنات شاعر هنيغف بالتزام منازلهم وإغلاق أبوابها خشية من عملية تسلل إليها.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في وقت سابق اليوم 7 صواريخ تجاه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي ردًا على انتهاكات الاحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وتصاعدت ألسنة الدخان من مركبة للاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة بعد استهدافها بصاروخ موجه من قبل حركة الجهاد الإسلامي.

مباحثات بين مصر والسعودية للتصدي لانتهاكات الاحتلال

وأجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر، حيث تم التباحث حول التطورات الأخيرة في مدينة القدس، فضلًا عن مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية ومجمل ملفات العلاقات الثنائية.

وأوضح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري بحث مع نظيره السعودي التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، والاقتحامات الإسرائيلية الأخيرة في باحات المسجد الأقصى المُبارك؛ حيث أطلع شكري نظيره السعودي على الاتصالات التي تُجريها مصر في هذا الشأن، مع التشديد على ضرورة تحمل إسرائيل لمسئوليتها تجاه وقف تلك الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي، وتوفير الحماية اللازمة للأشقاء من المدنيين الفلسطينيين.

وأكد الوزيران رفضهما لكل المُمارسات غير القانونية التي تستهدف النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة.

مصر تدين انتهاكات إسرائيل بالقدس المحتلة

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق اليوم عن إدانتها بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية مُجددًا حرم المسجد الأقصى المبارك، والتعرُض للمُصليين الفلسطينيين وإخراجهم من داخل باحات المسجد الأقصى، مؤكدةً على ضرورة تحمُل إسرائيل لمسئوليتها إزاء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، والتي تُنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد الذي لا يُحمد عُقباه.

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة وقف كل الممارسات التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، لا سيما في شهر رمضان الفضيل، وذلك اتساقًا مع قواعد القانون الدولي وبغية توفير كل أوجه الحماية للمدنيين الفلسطينيين في حرم المسجد الأقصى المبارك وسائر أنحاء القدس الشرقية، مع عدم استهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها.