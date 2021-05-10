متطوعون يقومون بتسوية وترميم الحفر بطريق «زفتى - المحلة» (صور)

قام مجموعة من شباب الوحدة المحلية بقرية سنباط، التابعة لمركز زفتى، بالتعاون مع الوحيد المحلية برئاسة المحاسب هانى الكفافى، بأعمال تسوية وترميم الحفر والأماكن المنخفضة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، على طريق زفتى - العزيزية - المحلة، المار على القرية الأم سنباط وأغلب القرى التابعة له، والذي يُطلق عليه طريق الموت لسوء حالته وكونه طريق فردى ضيق، مما دفع الشباب للتطوع بإصلاحه في حدود الوحدة المحلية بسنباط.



جاء ذلك عقب تكرر الشكاوى من المواطنين بتكرار الحوادث وتتسبب هذه الحفر الصغيرة والكبيرة فى حوادث كبري آخرها إنقلاب أسرة فى الترعة مقابل مدخل القرية الرئيسي، على نفس الطريق وهو مُسجل لدي المحافظة بطريق 8.

من جانبه قال هاني الكفافي، رئيس الوحدة المحلية بسنباط والتابعة لرئاسة مركز ومدينة زفتى، إن هذه الأعمال جنبًا إلى جنب مع انطلاق صافرة قاطرة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة"، والتي بدأت في نطاق الوحدة المحلية بسنباط وكانت البداية بقرية ميت النور ومشروع الصرف الصحي، كما تم بدء العمل بسنباط بمد وتدعيم خطوط المياه في الأماكن المحرومة وكذلك مد خطوط الصرف الصحي بالقرية، انتظارًا لبدء أعمال الحفر الخاص بالغاز الطبيعي.

وكان طارق رحمى محافظ الغربية، قد أعلن أن المحافظة هذا العام نفذت أكبر خطة رصف فى تاريخها، ولم يتبق إلا عدد محدد من الشوارع يجب الانتهاء منها فى أقرب وقت.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقِدَ صباح اليوم لمراجعة الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف الجارية داخل المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور إسلام أبوالنجا استشارى أعمال الطرق، ممثلى الشركات الوطنية المسند إليها أعمال الرصف ورؤساء المدن والأحياء.

ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة اليومية للتأكد من انتهاء أعمال الرصف فى مواعيدها المحددة، حتى تقوم اللجان الاستشارية من جامعات طنطا والمنوفية والمنصورة بمراجعتها طبقًا للمواصفات الفنية المتفق عليها، كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المستحقات المالية لمشروعات الرصف قبل انتهاء العام المالى الحالى 2020/2021 لاستلام كافة الطرق فى مواعيدها.



وشدد محافظ الغربية على شركات (مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الغاز والاتصالات) بعدم حفر أى شارع تم رصفه مهما كانت الأسباب إلا بعد الحصول على تصريح من رئيس الحى أو المدينة.

جدير بالذكر أنه يتم رصف 34 شارع بمركز طنطا، 21 أول طنطا، 29 ثان طنطا، 63 مركز المحلة، 12 أول المحلة، 12 ثان المحلة، 45 قطور، 39 زفتى، 22 سمنود، 16 السنطة، 18 بسيون، 27 كفر الزيات بإجمالى 338 فى الخطط الاستثمارية والإضافية ورد الشى لأصله، بجانب 222 شارع فى خطة تطوير العشوائيات.

متطوعون يقومون بتسوية وترميم الحفر

متطوعون يقومون بتسوية وترميم الحفر

متطوعون يقومون بتسوية وترميم الحفر

متطوعون يقومون بتسوية وترميم الحفر

متطوعون يقومون بتسوية وترميم الحفر

متطوعون يقومون بتسوية وترميم الحفر

متطوعون يقومون بتسوية وترميم الحفر

متطوعون يقومون بتسوية وترميم الحفر