الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للحد من التلوث

وزير الري يستعرض أعمال تحسين مياه مصرف كيتشنر

اجتماع بوزارة الري
اجتماع بوزارة الري

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، الإثنين، اجتماعًا مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة، المشرف على مكتب الوزير، وشحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الرى والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، لاستعراض ومناقشة موقف تنفيذ أعمال مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف الغربية الرئيسي "كيتشنر"، ومتابعة الخطوات التنفيذية المستقبلية للمشروع الذى تم الانتهاء من أعمال التقييم الفنى والمالى والترسية على المكتب الاستشارى للتنفيذ.
 

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع، بحضور المهندس محمد محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وعاشور عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إنه سيتم تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان من خلال وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبى.


وأوضح وزير الموارد المائية والرى، بحضور وليد حقيقى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بقطاع التخطيط ومدير المشروع، أن المشروع يستهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى 2.40 مليون نسمة فى 3 محافظات (الدقهلية والغربية وكفر الشيخ). 

وأشار عبدالعاطي إلى أن مكونات المشروع فيما يخص أعمال وزارة الموارد المائية والرى تشتمل على تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف كالسحارات والبدالات والكبارى، بالإضافة إلى تركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، بحانب تنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والري الحديث في الأراضي المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.

وزارة الري مصرف كتشنر تلوث المياه محافظات الموارد

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