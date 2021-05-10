تجديد حبس «سيطرة» حرامي السيارات بالقليوبية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية بتجديد حبس عاطل 15 يومًا لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين من السيارات بمدينة بنها بمحافظة القليوبية ومن بينهم سيارة لواء شرطة سابق استولى منها على لاب توب أثناء توقفه في إحدى الشوارع الرئيسية بمدينة بنها.

كانت ضباط البحث الجنائى بالقليوبية بقيادة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية بالتنسيق قد تمكنت من ضبط رضا.ر.ز(٣١ سنة)، مقيم بإحدى قرى محافظة المنوفية، وشهرته سيطرة، مسجل خطر سرقات، والمتهم بسرقة متعلقات لواء شرطة سابق من سيارته في مدينة بنها، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات تم تجديدها اليوم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا بسرقة سيارة اللواء حسن الطحلاوي، بالمعاش، بأحد الشوارع الخلفية بمستشفيات بنها الجامعية، والاستيلاء على اللاب توب الخاص به، والمحرر بها المحضر رقم ١٧٤٧ لسنة ٢٠٢١.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة بإشراف اللواء حاتم حداد مدير مباحث مديرية أمن القليوبية، ومشاركة فريق العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والعميد وائل رشاد مفتش مباحث فرقة بنها، والرائد أحمد حمدى رئيس مباحث قسم ثان بنها، والنقيب أيمن سالم معاون مباحث القسم، والذي تمكن من ضبط المتهم.

وتبين من تحريات المباحث أنه متهم في 9 محاضر سرقة ومخدرات سابقة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وقسم أول بنها بمحافظة القليوبية.

كما اعترف المتهم أيضًا بارتكاب أكثر من واقعة سرقة جديدة بمدينة بنها آخرها واقعة سرقة محتويات سيارة لواء شرطة سابق، وبمواجهته أرشد عن اللاب توب المسروق، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه.