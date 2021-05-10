الإثنين 10 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«سيمكس» تسلم جهازين تنفس صناعي لخدمة القطاع الصحي بأسيوط

تسلبم أجهزة تنفس
تسلبم أجهزة تنفس صناعي

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تسليم جهازين تنفس صناعي مقدمة من شركة أسمنت أسيوط "CEMEX"؛ لتوزيعها على مستشفيات الصحة بالمحافظة المخصصة لعلاج مرضى كورونا لمساعدتهم علي تقديم الخدمة الطبية للمرضي.


يأتي ذلك ضمن المشاركات المجتمعية التي تقوم بها المؤسسات والشركات والمجتمع المدني؛ لمساعدة الدولة في رفع كفاءة المنظومة الطبية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ومن شركة سيمكس كل من المهندس أحمد هشام رئيس قطاع الإنتاج والدكتور حسام زناتي رئيس القطاع الصحي والمهندس محمد عبد المجيد استشاري مبيعات أسيوط وإبراهيم سعد مسئول العلاقات العامة بشركة سيمكس والمهندس محمد مرزوق مدير الشركة الموردة للأجهزة.


من جانبه وجه محافظ أسيوط الشكر والتقدير لمسئولي الشركة مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية والدور الحيوي لشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في دعم المجالات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، مشيدًا بمشاركة شركة سيمكس أكثر من مرة في دعم القطاع الصحي والوقوف بجانب المحافظة في مواجهة فيروس كورونا، وتوفير خدمات طبية للمرضى والمترددين على المستشفيات، مشيراً إلى سعيه المستمر لتعزيز كافة المبادرات والمساهمات فى شتى القطاعات التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة قطاع الصحة من خلال توفير الأجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات، وتلبية احتياجات المواطنين ومساندة الجهود والإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.


فيما أعرب الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة عن تقديره لجهود محافظ أسيوط في النهوض بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وعلى رأسها القطاع الصحي مثمنًا المشاركة الفعالة لشركة سيمكس في دعم القطاع الصحي مشيرًا إلى أن الجهازين وسيتم توزيعهما على مستشفى الإيمان العام ومستشفى الحميات لزيادة عدد أسرة العناية المركزة.

محافظ أسيوط يشهد تسليم جهازين تنفس صناعي مقدمة من شركة سيمكس للقطاع الصحي لمواجهة كورونا (8)
محافظ أسيوط يشهد تسليم جهازين تنفس صناعي مقدمة من شركة سيمكس للقطاع الصحي لمواجهة كورونا (8)
محافظ أسيوط يشهد تسليم جهازين تنفس صناعي مقدمة من شركة سيمكس للقطاع الصحي لمواجهة كورونا (6)
محافظ أسيوط يشهد تسليم جهازين تنفس صناعي مقدمة من شركة سيمكس للقطاع الصحي لمواجهة كورونا (6)
محافظ أسيوط يشهد تسليم جهازين تنفس صناعي مقدمة من شركة سيمكس للقطاع الصحي لمواجهة كورونا (1)
محافظ أسيوط يشهد تسليم جهازين تنفس صناعي مقدمة من شركة سيمكس للقطاع الصحي لمواجهة كورونا (1)
محافظ أسيوط يشهد تسليم جهازين تنفس صناعي مقدمة من شركة سيمكس للقطاع الصحي لمواجهة كورونا (2)
محافظ أسيوط يشهد تسليم جهازين تنفس صناعي مقدمة من شركة سيمكس للقطاع الصحي لمواجهة كورونا (2)
مستشفيات محافظة أسمنت المواطنين العلاقات العامة محافظ أسيوط وكيل وزارة الصحة المجتمع المدنى القطاع الخاص فيروس كورونا اللواء عصام سعد رفع كفاءة المستشفيات المشاركة المجتمعية خدمات طبية مستشفيات الصحة

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