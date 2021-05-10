الإثنين 10 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكريم الفائزين فى مسابقة الأوقاف الكبرى لحفظ القرآن الكريم بأسيوط

حفل تكريم حفظة القرآن
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الفائزين في المسابقة الكبرى في حفظ القرآن الكريم بمنحهم شهادات تقدير ومصحف ومكافآت مادية، والتى تنظمها مديرية الأوقاف كل عام.


جاء ذلك بقاعة مجلس المحافظين بديوان عام المحافظة، وبحضور فضيلة الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ ناصر محمد مدير المتابعة بأوقاف أسيوط، وعدد من رجال الدين وقيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة والفائزين بالمسابقة وسط تطبيق كل الاجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم للقاعة وقياس الحرارة لجميع الحاضرين.


وقدم محافظ أسيوط التهاني للفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم والشكر والتقدير للقائمين على تنظيم المسابقة حفظ القرآن الكريم لدورهم في تنمية قدرات الشباب والأطفال من حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق ليكونوا مثلا أعلى يحتذى به مطالباً بمواصلة تنظيم مثل تلك المسابقات التي تخلق نوعا من أنواع المنافسة الحميدة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم الذي يصونهم من الانحراف والتطرف.


وأوضح الدكتور وكيل وزارة الاوقاف أن المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم يتم تنظيمها كل عام، حيث تقدم لها هذا العام 320 متسابقا تم إجراء فعاليات المسابقة حتى فاز بها 80 متسابقا مقسمين إلى 5 مستويات مشيداً بالدعم الذي يقدمه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لمديرية الأوقاف بقطاعاتها المختلفة، وخاصة مثل تلك المسابقات واهتمامه بتشجيع حفظة القرآن الكريمة، وخاصة الأطفال منهم لافتاً إلى دورهم في المستقبل القريب في استكمال مسيرة ومستقبل الوطن داعيا المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل سوء.


حيث سلم المحافظ الجوائز على الفائزين بالمسابقة بمختلف مستوياتها وجاءت أسماء الفائزين الأوائل فى كل مستوى كالآتي (وفاء حمدي عبدالعزيز- طالبة بالصف الأول الثانوي، فاطمة الزهراء عبدالعليم- طالبة بالصف الثالث الثانوي، سمية طارق محمد عيسوي- طالبة بالفرقة الأولى بكلية الصيدلة) وذلك على حفظ القرآن الكريم كاملاً، وفي المستوى الثاني "ثلاثة أرباع القرآن"، وهم (شيرين سعد حسن- طالبة بالصف الأول الثانوي، فاطمة عبدالحميد صديق- الطالبة بالصف الثاني الاعدادي ، إياد عبدالحميد- بالصف الرابع الابتدائي)، وفى المستوى الثالث "نصف القرآن" وهم (سلمى أحمد عبدالله ـ بالصف الخامس الابتدائي، عبدالله أحمد عبداللاه- بالصف الثالث الابتدائي)، وفى المستوى الرابع "ربع القرآن" وهم (عبدالله محمد سيد عبدالحكيم ـ بالصف الثاني الابتدائي، عبدالرحمن محمود- بالصف الثاني الابتدائي فضلاً عن المستوى الخامس الخاص بالأشخاص ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وهم (حمزة راستر عبدالحميد- طالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب لغة عربية، عبدالله مصطفى محمد جادالله).

تكريم حفظة القران الكريم بأسيوط (7)
تكريم حفظة القران الكريم بأسيوط (7)
تكريم حفظة القران الكريم بأسيوط (4)
تكريم حفظة القران الكريم بأسيوط (4)
تكريم حفظة القران الكريم بأسيوط (3)
تكريم حفظة القران الكريم بأسيوط (3)
تكريم حفظة القران الكريم بأسيوط (5)
تكريم حفظة القران الكريم بأسيوط (5)
تكريم حفظة القران الكريم بأسيوط (2)
تكريم حفظة القران الكريم بأسيوط (2)
وزارة الأوقاف شباب محافظ أسيوط مختلفة مديرية مستويات مسابقات رجال الدين فاعليات القرآن الكريم اللواء عصام سعد مديرية الأوقاف المستوى الثالث الاجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

بعد توقف أجهزة جسمه.. سمير غانم يدخل فى غيبوبة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودى التطورات الأخيرة فى القدس

«الأرصاد»: طقس الثلاثاء حار نهارًا.. والعظمى في القاهرة 33 درجة

رامى رضوان يوضح حقيقة دخول سمير غانم فى غيبوبة وتدهور حالته الصحية

بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لـ الصاروخ الصيني قبل سقوطه

«أمطار ورياح».. تقلبات في حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الضيف "الضحية" .. وعم "رمضان" !

ماجد حبته

مسلسل السد.. حلقة جديدة!

د. منى حلمى

أرفض كحك العيد!!

د.كريمة الحفناوى

هل نحن على أعتاب شرق أوسط جديد؟

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى رسامة بطريرك جليل

مؤمن المحمدي

الفيل فى المنديل

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 300 جريح مع تُجدد المواجهات في باحات المسجد الأقصى

498 إصابة و20 حالة وفاة بكورونا فلسطين

فلسطين: مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على القدس