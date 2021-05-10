تكريم الفائزين فى مسابقة الأوقاف الكبرى لحفظ القرآن الكريم بأسيوط

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الفائزين في المسابقة الكبرى في حفظ القرآن الكريم بمنحهم شهادات تقدير ومصحف ومكافآت مادية، والتى تنظمها مديرية الأوقاف كل عام.



جاء ذلك بقاعة مجلس المحافظين بديوان عام المحافظة، وبحضور فضيلة الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ ناصر محمد مدير المتابعة بأوقاف أسيوط، وعدد من رجال الدين وقيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة والفائزين بالمسابقة وسط تطبيق كل الاجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم للقاعة وقياس الحرارة لجميع الحاضرين.



وقدم محافظ أسيوط التهاني للفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم والشكر والتقدير للقائمين على تنظيم المسابقة حفظ القرآن الكريم لدورهم في تنمية قدرات الشباب والأطفال من حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق ليكونوا مثلا أعلى يحتذى به مطالباً بمواصلة تنظيم مثل تلك المسابقات التي تخلق نوعا من أنواع المنافسة الحميدة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم الذي يصونهم من الانحراف والتطرف.



وأوضح الدكتور وكيل وزارة الاوقاف أن المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم يتم تنظيمها كل عام، حيث تقدم لها هذا العام 320 متسابقا تم إجراء فعاليات المسابقة حتى فاز بها 80 متسابقا مقسمين إلى 5 مستويات مشيداً بالدعم الذي يقدمه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لمديرية الأوقاف بقطاعاتها المختلفة، وخاصة مثل تلك المسابقات واهتمامه بتشجيع حفظة القرآن الكريمة، وخاصة الأطفال منهم لافتاً إلى دورهم في المستقبل القريب في استكمال مسيرة ومستقبل الوطن داعيا المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل سوء.



حيث سلم المحافظ الجوائز على الفائزين بالمسابقة بمختلف مستوياتها وجاءت أسماء الفائزين الأوائل فى كل مستوى كالآتي (وفاء حمدي عبدالعزيز- طالبة بالصف الأول الثانوي، فاطمة الزهراء عبدالعليم- طالبة بالصف الثالث الثانوي، سمية طارق محمد عيسوي- طالبة بالفرقة الأولى بكلية الصيدلة) وذلك على حفظ القرآن الكريم كاملاً، وفي المستوى الثاني "ثلاثة أرباع القرآن"، وهم (شيرين سعد حسن- طالبة بالصف الأول الثانوي، فاطمة عبدالحميد صديق- الطالبة بالصف الثاني الاعدادي ، إياد عبدالحميد- بالصف الرابع الابتدائي)، وفى المستوى الثالث "نصف القرآن" وهم (سلمى أحمد عبدالله ـ بالصف الخامس الابتدائي، عبدالله أحمد عبداللاه- بالصف الثالث الابتدائي)، وفى المستوى الرابع "ربع القرآن" وهم (عبدالله محمد سيد عبدالحكيم ـ بالصف الثاني الابتدائي، عبدالرحمن محمود- بالصف الثاني الابتدائي فضلاً عن المستوى الخامس الخاص بالأشخاص ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وهم (حمزة راستر عبدالحميد- طالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب لغة عربية، عبدالله مصطفى محمد جادالله).

تكريم حفظة القران الكريم بأسيوط (7)

تكريم حفظة القران الكريم بأسيوط (4)

تكريم حفظة القران الكريم بأسيوط (3)

تكريم حفظة القران الكريم بأسيوط (5)