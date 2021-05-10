قطر تسجل 397 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1022 حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الإثنين، عن تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 277 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و120 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 211389 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنه تم فحص 17109 حالات خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1949350 حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 8325 حالة.

وسجَّلت قطر 4 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 512 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 1022 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 202552.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 31418 جرعة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 1844658 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

رفع قيود كورونا

وفي وقتٍ سابق، أكدت وزارة الصحة القطرية، أمس الأحد، أن البلاد سترفع القيود المترتبة على فيروس كورونا المستجد على 4 مراحل.

وكشفت الصحة القطرية عن أن المرحلة الأولى ستبدأ في في 28 مايو الجاري، ويمكن أن تقدم إلى 23 من الشهر ذاته، إذا تم الالتزام بالاشتراطات الصحية وخاصة خلال فترة عيد الفطر.

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الرابعة ستكون في 30 يوليو، وستكون مدة كل مرحلة ثلاثة أسابيع على الأقل، مع تقييم مستمر للمؤشرات على مستوى البلاد لتقرير الانتقال من مرحلة إلى أخرى.

وسوف تسمح المرحلة الأولى بتجمع خمسة أشخاص كحد أقصى حاصلين على التطعيم في مكان مغلق، مع إعادة فتح المساجد لصلاة الجماعة اليومية مع بعض القيود.

ارتفاع الإصابات

وأوضحت وزارة الصحة القطرية أن مئات الأشخاص يتعرضون كل يوم للمرض نتيجة الإصابة بـ"كوفيد- 19"، وتتطلب حالات الكثير منهم الدخول للمستشفى لتلقي العلاج، وأضاف البيان: "شهدنا منذ الأول من فبراير تضاعف أعداد مرضى كوفيد-19 الذين يتم إدخالهم المستشفى".

وأشارت "الصحة القطرية" إلى أن سياسة الحجر الصحي التي يتم تطبيقها في دولة قطر للمسافرين العائدين من الخارج مكنت الدولة من تأخير وصول السلالات الجديدة من الفيروس إلى دولة قطر لعدة أشهر، مضيفة: "إلا أننا نشهد حاليًا في دول المنطقة ودولة قطر تسجيل حالات إصابة بالسلالات الجديدة من الفيروس القادمة من جنوب إفريقيا".