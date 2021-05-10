«عمال مصر» يستنكر عنف قوات الاحتلال تجاه الفلسطينيين

طالب بالتدخل الدولي لوقف الانتهاكات

استنكر اتحاد عمال مصر ومنظماته النقابية مواصلة أعمال العنف بين الفلسطينيين الرافضين لعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على ممتلكات الشعب الفلسطيني وتهجيرهم من منازلهم لتوسيع أطماعه العدوانية في بناء المستوطنات اليهودية، وإجبار أهالي حي الشيخ جراح بإخلاء منازلهم بالقوة.

وأكد الاتحاد أن هذه المواجهات التي سقط خلالها نحو 220 جريحًا من الفلسطينيين والذين يواصلون الدفاع عن ممتلكاتهم، يحتاجون إلى الحماية الدولية والتدخل العاجل لوقف هذه المواجهات الدامية، ووقف الإجراءات التى تتخذها قوات الاحتلال بإجراءات العنف واعتقال الأعداد من الفلسطينيين أصحاب الحق الوطنى فى الحياة.

وطالب اتحاد نقابات عمال مصر المنظمات الأممية والإقليمية بأن ترفع بمسئولياتها فوق بيانات الإدانة والاستنكار، والتدخل العاجل والمباشر لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية واحترام قرارات المجتمع الدولى بوقف التوسعات الاستيطانية داخل القدس الشريف وضواحيها.

وشهدت فلسطين هجوما عنيفا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، على مدار شهر رمضان، كما شهدت ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بعد اقتحام الأخيرة المسجد، حيث اشتبك الفلسطينيون مع أفراد الشرطة الإسرائيلية في إطار التصدي للهجوم العنيف الذي شنته القوات الإسرائيلية.

وأدان مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف بأشد العبارات جرائم آلة البطش الصهيونية وانتهاكاتها الدموية بحق ‏أبناء الشعب الفلسطينى داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الإثنين، التى أسفرت عن ‏إصابة أكثر من 200 فلسطينى بالرصاص الحى والقنابل المطاطية والمسيلة للدموع. ‏

ووقعت مواجهات عنيفة إثر محاولة الجماعات المتطرفة الصهيونية اقتحام ساحات الأقصى المبارك؛ لإحياء ذكرى صهيونية تسمى "يوم أورشليم"، وذلك تحت مظلتهم الأمنية الصهيونية مثلما حدث فى العام ‏الماضى، كما ساهموا فى الاعتداء الهمجى على المصلين الخارجين من ساحات الأقصى.

وحيا مرصد الأزهر أبناء الشعب الفلسطينى المرابطين داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك للذود عنه ‏بأنفسهم وأرواحهم، ويشدّ على سواعدهم فى مواجهة هذا المحتل المغتصب، كما استنكر المرصد صمت ‏المجتمع الدولى إزاء جرائم الكيان الصهيونى التى فاقت كل الحدود، مطالبًا إياه بالتحرك الفورى لوقف تلك الانتهاكات ‏البربرية بحق الشعب الفلسطينى الأعزل.

وأطلق المرصد تحذيره، ويحمل الكيان الصهيونى كامل المسئولية عن تفاقم الأوضاع إثر حشد عدد كبير من المستوطنين وتوجههم لساحات الأقصى الشريف؛ مما ينذر بمحاولة خبيثة لتصعيد غير مسبوق.